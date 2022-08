Monseñor Rolando Álvarez reza en la calle con el Santísimo demanda cese del cerco y asedio policial

El obispo Rolando Álvarez de la diócesis de matagalpa rezó en la calle para que la policía cese el asedio y cerco policial

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa sorprendió este jueves al salirse a la calle con el Santísimo y clamar para que la policía sandinista cese el cerco policial y asedio en su contra. El obispo pidió a la policía que quiten a los oficiales de la puerta de la curia, y permitan a los fieles y sacerdotes ingresar.

Al salir a la calle, Álvarez se puso de rodillas "miedo y de rodillas solo ante Dios", dijo el obispo al desafiar a la policía que lo ha mantenido rodeado en la curia arzobispal y no permiten que nadie transite por el lugar.

"Esperamos que las fuerzas policiales dejen al pueblo fiel normal", dijo el obispo Rolando Álvarez al invitar para que hoy a las 4 de la tarde la policía no impida a los matagalpino asistir a la catedral de Matagalpa a la misa del santísimo.

La policía sandinista ha mantenido un cerco y hostigamiento a sacerdotes de la diócesis de Matagalpa. El padre Uriel Vallejos, de Sébaco cumple este jueves tres días de secuestro, luego que la policía allanó la capilla del niño Jesús de Praga, para sacar equipos de radio y televisión de las radioemisoras católicas cerradas por el régimen de Daniel Ortega a través de Telcor.

Leer más: Monseñor Álvarez denuncia cierre de todas las radios de la Diócesis "que reconozcan sus injusticias"

"Espero que respeten mi integridad, el pueblo fiel de Dios sabe que en la noche me quedo con el vicario general tranquilo platicando, rezando con Jesús sacramentado" expresó Álvarez a los policías que lo asedian.

Agregó "Yo me preparaba para mi misa para adorar a Jesús sacramentado...¿y qué me encontré? que no dejaron entrar a los dos sacerdotes que venían acompañarme, a los dos seminaristas, a los dos muchachos de los medios de comunicación, a los dos del coro, y la policía en la calle bloqueando, como si nosotros somos delincuenetes, si no les hacemos ningún daño, y bloqueando la puerta de mi casa" relató Álvarez.

El obispo denunció que la policía impide que los fieles católicos se acerquen a la curia a buscar alimentos que usualmente les reparten.

"Ayer vino una ancianita a traer la comida de la semana y no la dejaron entrar, que no sigan sucediendo estas cosas. Que la policía haga su trabajo pero no crear esta zozobra, que nos permitan profesar nuestra fe en libertad. Nosotros hablamos de la batalla entre el bien y el mal, hablamos de justicia de santidad de paz, de amor, eso es lo que hablamos, el pueblo fiel envía sus oraciones todos los jueves" relató Álvarez.

El obispo bendijo y ofreció abrazos a los policías que lo asedian y al comisionado a cargo del operativo, pero éstos se le corrían, no le aceptaban los abrazos.

Luego de más de 40 minutos de que el obispo encarara a los policías con el Santísimo, éstos aparentemente recibieron órdenes para que permitieran el ingreso de dos sacerdotes que le ayudan a Monseñor Álvarez a realizar la eucaristía matutina.