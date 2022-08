Mario Hurtado dueño de PRISA denuncia confiscación ante gobierno de México, espera respaldo

El empresario Mario Hurtado dijo que para este martes tiene cita con las autoridades mexicanas "y ya me comuniqué con el consulado en Nicaragua y el embajador revisará mi caso"

El empresario nicaragüense-mexicano Mario Hurtado dijo a 100% Noticias que informó la confiscación que ejecutó el régimen de Daniel Ortega de sus 38 sucursales de la casa de empeños "PRISA". Hurtado también informó que la policía allanó cinco sucursales de "Joyas Alicia", de la cual también es dueño.

Varios trabajadores de la casa de empeños PRISA, entre el abogado, gerente general están detenidos. Así también Hurtado conoció de la detención de Alicia Santamaría, de Joyas Alicia.

"Soy mexicano, ya escribí a la secretaría de relaciones exteriores México para decirles oigan soy mexicano y me acaban de confiscar" dijo Hurtado a Lucía Pineda en el programa 100% Entrevistas de 100% Noticias.

"Yo espero que México, mi otro país, mi papá era mexicano, mi mamá nicaragüense. espero que mi país me respalde y defienda mis intereses porque lamentablemente con las autoridades de Nicaragua no tengo ningún respaldo. Estoy seguro que el gobierno del presidente López Obrador va a defender mis intereses y va a defender los intereses de esos 22 mil clientes" agregó Hurtado.

Dijo que para este martes tiene cita con las autoridades mexicanas "y ya me comuniqué con el consulado en Nicaragua y el embajador revisará mi caso".

Hurtado calcula en 4.6 millones de dólares las pérdidas del asalto policial a su casa de empeños, incluida su casa de habitación ubicada en Ticuantepe.

Hurtado alertó también a los empresarios nicaragüenses que "no se meten en nada" de política, porque les puede ocurrir lo mismo que a él. Este empresario recordó que fue sandinista, también fue opositor a Daniel Ortega, y que en el 2013 estuvo preso por un caso de supuesta "usura" y del cual fue liberado en el 2014. Tras este episodio su familia le dijo que no se metiera en política.

"La empresa es 100% mía no tengo ningún socio Orteguista, ni nada de eso. no tengo socio. Me preocupan los 22 mil clientes, me preocupan todos mis amigos empresarios que puedan quedar en la calle como yo, ni siquiera estoy en un chat donde se hable mal del gobierno, no estoy en ningún grupo opositor, ni he financiado a ningún opositor, ni he prestado ni regalado a nadie que esté en contra de este gobierno totalmente alejado de la política, tengo 2 años viviendo en México" expresó Hurtado.

Aseguró que de lgunas sucursales se llevaron el oro, la plata y algunos artículos empeñados, "que no son míos, son de más de 20.000 clientes".

Hurtado dijo que su empresa exportaba oro y plata hacia una refinería de Miami por valor de entre 80.000 dólares a 100.000 dólares cada cuatro meses, y que ese dinero retornaba a Nicaragua.

"Con excepción de los pagos a un inversionista norteamericano, que es el mayor prestamista que tiene la empresa y le pagamos los intereses todos los meses, y aparte, en el caso mío, dinero que a mí me debía la empresa, la empresa me lo pagó, con lo cual estoy en tratamiento médico en México", indicó.

Agregó "confío que va a prevalecer el buen juicio de las autoridades y que van a regresar la empresa completa y que no debía de haber ninguna pérdida".