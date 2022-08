Obispos de Costa Rica y Panamá demandan liberación de Monseñor Álvarez secuestrado por régimen

10:20 a.m.

En horas de la madrugada la sancionada policía sandinista se ingresó de manera violenta a la curia para llevarse detenido a monseñor Rolando Álvarez

La Conferencia Episcopal de Costa Rica y el arzobispo de Panamá a través de comunicados expresaron su solidaridad con Monseñor Rolando Álvarez y la Iglesia católica en Nicaragua, tras el secuestro del obispo y ocho personas más que lo acompañaban.

La cura episcopal en Matagalpa fue asaltada de manera violenta por antimotines de la policía sandinista y sustrajeron al obispo. El episcopado de Costa Rica y Panamá demandaron su inmediata liberación.

“Ante los acontecimientos de la última de las últimas horas que señalan la detención de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, Nicaragua, los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica se solidarizan y elevan una oración al señor de la paz en estos momentos de dolor e incertidumbre”, cita parte de la misiva.

De igual manera los religiosos costarricenses hicieron un llamado al régimen de Daniel Ortega a respetar la libertad religiosa de los representantes de la iglesia en Nicaragua.

“Hacemos un llamado al respeto a la libertad religiosa, a la dignidad de las personas y a la misión de la iglesia que en Nicaragua llevan adelante fieles laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos”, expresaron.

Hicieron un llamado a seguir unidos en oración continúa y pidieron a todas las parroquias e iglesias orar para que “el príncipe de paz conceda este don a nuestra hermana nación”.

“Mantenemos nuestro llamado a seguir unidos en oración en todo nuestro país, especialmente para que podamos seguirlo haciendo en nuestras comunidades parroquiales invocando la paz”.

Por su parte Monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, obispo de Tilarán en Costa Rica, recordó que Nicaragua siempre ha sido un país sufrido y que eso lo ha hecho un pueblo valiente y aguerrido, además destacó que todas las dictaduras son malas sean de izquierda o derecha porque éstas no respetan los derechos humanos.

“Nicaragua ha sido siempre un país muy sufrido una historia convulsa de guerras, y con una dimensión trágica que positivamente los hecho un pueblo fuerte, valiente y aguerrido, también hay que decir desde la fe en el magisterio de la iglesia, desde la revelación de Dios en Jesucristo que todas las dictaduras son malas, porque no respetan los Derechos humanos, sean dictadura de izquierda o derecha, todo autoritarismo civil o eclesiástico no es evangélico, desde la doctrina social de la iglesia la democracia es el mejor sistema político, no perfecto, perfectible tú eres mejor que otros sistemas, dónde se debe respetar en una democracia la libertad religiosa”, señaló el religioso.

Obispos de Panamá piden liberación de Álvarez

El arzobispo de la iglesia metropolitana de Panamá, José Domingo Ulloa, a través de un comunicado demandó la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y exigió al régimen de Daniel Ortega que respete la dignidad humana del religioso.

“La policía nicaragüense ha detenido a mi hermano en el episcopado, monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa (...). Los hechos a ver antes que rodean esta detención son motivos de alarma y dolor en toda la iglesia latinoamericana. Me uno a las voces que claman por la libertad inmediata de monseñor Rolando, y exigimos se respete su dignidad cómo ser humano y prelado católico”, cita la misiva religiosa.

De igual manera, el arzobispo expresó que continúa elevando oraciones al cielo por Nicaragua, por su pueblo y por la iglesia que hoy sufre persecución