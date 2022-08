Diálogo abierto y sincero es "protocolo" del Papa a Ortega quien lo ve como "ponerse soga al cuello"

En el último discurso público, el dictador Daniel Ortega aseguró que un diálogo con Estados Unidos es ponerse “una soga al cuello”, en referencia a que se sentaría bajo los términos de EEUU

Luego que el papa Francisco expresó su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y pidió "un diálogo abierto y sincero" para que "se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica". Algunos consideran que las declaraciones del Sumo Pontífice hacen visible la situación de Nicaragua, mientras otros califican de “tibias” las declaraciones.

El analista político, Eliseo Núñez, dijo que se siente conforme con las declaraciones del Papa Francisco porque hizo visible el tema de Nicaragua. Respecto al diálogo abierto y sincero que propone la Santa Sede considera que es un “protocolo” porque Daniel Ortega no quiere dialogar.

“Ortega no quiere dialogar y no tiene incentivos para hacerlo, simplemente está empujando hasta el borde y como el borde no se lo ha puesto nadie, él va a seguir empujando y estrujando y dañando, ahorita está con iglesia, después va a ir con otros sectores”, expresó Núñez.

Haydee Castillo, defensora de derechos humanos, confía en las declaraciones del Papa. Sin embargo, sostiene que el destierro no es la solución para resolver la crisis sociopolítica que vive el país.

“Las declaraciones del cardenal de Honduras expresa que el Vaticano está haciendo gestiones en silencio y confiamos en que así sea, si queremos recalcar que el destierro de Monseñor Álvarez y de cualquier preso político no es la solución, esta es una estrategia de los tiranos, fue la estrategia que también usó Somoza y todos tenemos derecho a vivir libremente en el país de donde hemos nacido”, expresó.

También espera que se abogue por la liberación de todos los presos políticos, no sólo de los sacerdotes encarcelados “cualquier gestión se piense no solo en los presos políticos de la iglesia sino en los más de 190 presos políticos que ya tienen años y meses de estar en estas mazmorras de la dictadura, fue muy importante contundente este mensaje del cardenal de Honduras cuando le dice prácticamente al régimen de Nicaragua; el poder emborracha y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

La opositora Alexa Zamora, calificó de “tibias” las declaraciones del sumo pontífice, tomando en cuenta la escalada represiva contra la iglesia católica “ahorita la iglesia es uno de los blancos más fuertes de la represión y la persecución por parte del régimen de Ortega y Murillo, el alto jerarca debería estar pronunciándose en respaldo en solidaridad con los emisarios de Cristo que se encuentran siendo objeto de persecución y hasta de encarcelamiento en Nicaragua, tomando así una posición un poco más consecuente a favor de los miembros de la iglesia, sino que vemos una posición bastante tibia y vacía con respecto a lo que realmente se está viviendo en Nicaragua”.

Álvarez: iglesia por “Dios del diálogo y perdón”

A pesar que algunas voces disidentes esperaban más contundencia en las declaraciones del sumo pontífice respecto a Nicaragua, lo cierto es que la diplomacia del Vaticano siempre va a apuntar hacia el diálogo.

El pasado 14 de agosto, cinco días antes del asalto policial a la curia episcopal de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, llamó a toda la feligresía a optar por el Dios “de la paz, de la justicia, la libertad y del diálogo” porque Dios camina al lado del pueblo.

“Optemos por el Dios de la paz, de la justicia, de la libertad, de la santidad, de la amistad, de la fraternidad; el Dios del diálogo y el perdón, el Dios de un corazón abierto para nosotros que somos sus hijos, que camina y está con su pueblo y que proclama la verdad”, remarcó.

De igual forma, Monseñor Silvio Báez dijo este domingo exhortó al régimen a liberar a los presos políticos, al mismo tiempo, insistió en que se esfuercen por entrar por la puerta “estrecha”, en alusión al Reino de Dios que trae salvación.

“Si quieren vivir de verdad y salvarse, liberen a quienes tienen cautivos (presos políticos), dejen de creerse eternos y actúen pensando en el bienestar de todos, no solo acumulando riquezas y aumentando su poder. Luchen no por oprimir y someter, sino por entrar por la puerta estrecha del amor, la justicia y la verdad".

Báez dijo a los “tiranos” y “dictadores delincuentes” que la “puerta está abierta” para ellos, pero les advirtió que viene su “ruina”.

“Se encaminan a su ruina los tiranos que cargan a sus espaldas crímenes e injusticias. La puerta está abierta también para ustedes, pero cambien de vida, dejen que el evangelio de Jesús ilumine su conciencia, asuman la responsabilidad de sus delitos y hagan espacio al amor en su corazón” instó el obispo.

También este fin de semana, el cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, abogó por un "diálogo sincero" en ese país centroamericano, en respaldo a las declaraciones del Papa Francisco.

"Es muy fácil que se quemen otros, es injusto y nadie sabe que se están haciendo esfuerzos porque no es solamente de una persona o dos, hay muchos sacerdotes en Nicaragua que están en peligro".

"¿Qué quisieran?, es muy fácil una ruptura, pero la sensatez del Santo Padre es que busca caminos del diálogo, porque hay millones de fieles católicos también que están sufriendo”, subrayó Rodríguez.