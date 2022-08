Plantón en consulado de Miami, Padre pide a papa contundencia ante Daniel Ortega

En la actividad estuvo presente el padre venezolano y exiliado, José Palmar, quien demandó al Papa Francisco que le “ordene a Daniel Ortega liberar a Monseñor Álvarez, sacerdotes y laicos”

“Con esta agua bendita liberamos al pueblo de Nicaragua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” dijo el padre José Palmar, quien participó de un plantón afuera del Consulado de Nicaragua en Miami, Florida, Estados Unidos.

Algunos nicaragüenses radicados y exiliados en Estados Unidos participaron en un plantón afuera del consulado pinolero en Miami, en solidaridad con el obispo Rolando Álvarez, quien se encuentra bajo “resguardo domiciliar”, tras ser sustraído de la curia episcopal de Matagalpa y llevado a Managua.

“Más allá de la corrupción, del pillaje, del vandalismo, del sadismo, del ultraje, del terrorismo, del narcotráfico que hay allá en Nicaragua lo hay en Venezuela, ahí hay presencia del maligno y con esta oración que hemos hecho por la liberación de Nicaragua espero que en las próximas horas ese espíritu liberador se pose y libere a ese pueblo de ese yugo tiránico que está en Centroamérica y en Nicaragua, el nombre del padre, del hijo del espíritu Santo”, proclamó.

Respecto a las declaraciones del papa Francisco que pidió "un diálogo abierto y sincero" para que "se puedan encontrar las bases para una convivencia respetuosa y pacífica" en Nicaragua, Palmar dijo que no se puede dialogar con el “diablo”, en referencia al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Los venezolanos estamos con ustedes, somos el mismo pueblo, somos de la misma fe, queremos que los bandidos y delincuentes que están en el gobierno que nos están persiguiendo con el hambre y la miseria liberen a Nicaragua, Cuba, Venezuela, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina y todos los países que están bajo este sátrapa qué está invadiendo nuestros países”, expresó.

En declaraciones a la periodista Leana Astorga, el padre retomó las palabras del sumo pontífice quien aseguró - “con el diablo no se dialoga”- y enfatizó que no se puede dialogar con asesinos que están matando a los hijos de la iglesia.

“¿Cómo se va a dialogar con los que están matando a sus hijos? con los que están encerrando a los obispos, es como si Jesucristo se pusiera a dialogar con Herodes, no se puede, hay que hacer cómo hizo Dios con Herodes que fue tocado por la mano de Dios y murió comido de gusanos porque al mal no se le da tiempo, al mal se le encierra”, dijo Palmar.

En sus declaraciones, el sacerdote dijo que las palabras del Papa fueron superficiales, por lo cual lo exhortó a mantenerse unido al cuerpo que son sus obispos.

“El código canónico dice que el Papa es la cabeza del colegio del obispo y nunca puede separarse la cabeza del cuerpo ¿cómo usted se ha separado del cuerpo, ¿qué es la iglesia? (...) Yo lo respeto, aquí hay un sacerdote, pero también el evangelio dice muy claro bienaventurados los perseguidos por causa del nombre de Jesús, pero usted no puede dialogar con los que persiguen”, enfatizó.

Al mismo tiempo, el religioso señaló que Daniel Ortega no da muestras de arrepentimiento, lo cual tampoco abona a la causa “Daniel Ortega no está arrepentido, Rosario Murillo es una bruja tampoco está arrepentida, es componente criminal que ha invadido Nicaragua. Usted no puede prestarse para ser cómplice de esos bandidos que matan cristianos, recapacite padre, soy un cura en el exilio”, continuó.