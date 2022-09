“Estado está en deuda con la niñez”, 9 niñas y adolescentes asesinadas en Nicaragua en lo que va del año

En lo que va del año se registran al menos 9 casos de niñas y adolescentes asesinada en Nicaragua

Hasta agosto de este año la organización Católicas por el Derechos a Decidir registra 7 femicidios en niñas y adolescentes de 1 a 17 años en Nicaragua, sin incluir los hechos ocurridos en estos primeros 7 días del mes de septiembre, que registra la muerte de dos hermanas de 7 y 10 años de edad respectivamente. Este último hecho ocurrido en Ciudad Belén, Managua ha conmocionado al país.

Según las estadísticas de esta organización en 2021 se registraron 6 femicidios en contra de niñas y adolescentes producto al incremento de la violencia machista en Nicaragua. Y en esto hay varios factores que influyen en la falta de seguridad ciudadana. Señalan que instituciones como la Policía, ha aumentado el número de oficiales, pero no impacta en bajar estadísticas de violencia, por dar prioridad a la persecución política.

María Teresa Blandón especialista en temas de violencia machista y de género señala que el estado tiene una deuda con la niñez nicaragüenses porque no están haciendo absolutamente nada para frenar esta situación que cada día se agudiza más en el país.

“El Estado está en deuda con la niñez nicaragüense, porque prácticamente no están haciendo nada para enfrentar está grave situación, pero la sociedad también esta en deuda porque, no le estamos colaborando, no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer para proteger a las niñas y a los niños, para evitar el abuso sexual y otras formas de violencia”, explicó Blandón a 100% Noticias.

Otra especialista que por temor a represalias solicitó a 100% Noticias anonimato, concuerda con Blandón y destaca que el Estado únicamente aparece cuando suceden tragedias que conmocionaron o afectan a toda la sociedad como el caso de las niñas de Mulukukú que fueron encontradas asesinada cerca de un río, y el caso más reciente el de dos hermanitas en Managua.

“Tiene que ocurrir algo como esto, el hecho de que aparezcan dos niñas muertas en un predio, tiene que ocurrir algo como lo que pasó en Mulukukú con dos niñas también asesinadas, abusadas y abandonadas a la orilla del río, para que haya una reacción al respecto, pero que en realidad es una reacción inválida por parte del Estado, porque nada de esto le da respuesta ni a las familias, ni tampoco a la problemática que hay de violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijo la especialista.

Cartilla de Rosario Murillo es un engaño

María Teresa Blandón, recordó que Nicaragua tiene un historial terrible, y doloroso en el ámbito de violencia hacia la niñez y la adolescencia, el cual no es un secreto que el país está enfrentando una escalada de violencia sistemática hacia los niños y las niñas, que tiene varias caras y dimensiones las cuales se expresan a través de la violencia física, psicológica, emocional.

Según Blandón cuando algún familiar decide ir a interponer una denuncia, las autoridades de la institución policial, quienes usualmente reciben este tipo de denuncia no hacen nada, no reportan el caso, no abren ninguna investigación, pero cuando llegan a hacer los juicios terminan exculpando al agresor.

La especialista en temas de agresión hacia la niñez destaca que el estado no está cumpliendo con las funciones y responsabilidades estipuladas en el código de la niñez y la adolescencia para garantizar la protección a esas niñas, niños y adolescentes y que pese a que existen leyes los femicidas y violadores quedan en libertad sin haber cumplido con la pena estipulada lo que representa un grave peligro.

“Es muy fácil decir que a partir de mañana hay cadena perpetua en este país, para los abusadores, cuando en realidad esto no va a dar ninguna respuesta a la problemática. Es muy fácil decir ahora ya hay una cartilla, para prevenir la violencia de género y ahora ya hay una cartilla para prevenir el abuso sexual y entonces con estas cartillas tenemos garantizado que ya no va a ocurrir el abuso sexual, ya no va a ocurrir la violencia de género, es un engaño total, es un engaño total, cuando las cartillas mismas tienen un contenido altamente propagandístico de lo que es este gobierno, entonces verdaderamente la protección que hay es realmente nula”, recalcó la especialista.

María Teresa señala que Nicaragua tiene un código penal que tipifica el abuso sexual como un delito grave contra la niñez, pero también existe mucha impunidad por parte del estado lo que provoca que la inmensa mayoría de los abusadores sexuales quedan libres.

Femicidios en niñas y adolescentes

La organización católica por el derecho a decidir registras en sus estadísticas que, en 2017, 8 menores de edad fallecieron producto de la violencia machista en el país, y que para en 2018, 7 niñas y adolescentes fueron asesinadas, en 2019 las estadísticas se dispararon en la que se logró registrar al menos 12 menores de edad que fueron privadas de su vida a manos de hombres.

En 2020, 10 niñas y adolescentes fueron reportadas asesinadas y en 2021, se registraron 6, pero en lo que va del año ya se registran 9 casos hasta el 6 de septiembre de 2022, una cifra preocupante para las organizaciones defensoras de niñas, niños y adolescentes en Nicaragua.

Según datos de la policía en Nicaragua solo en 2020 recibieron 534 denuncias por delitos contra la integridad de niñas de 12 a 13 años de edad y 564 en adolescentes de 15 a 17 años en el mismo periodo.

En el caso del Instituto de Medicina Legal reportó 3404 casos de violación en niñas de 1 a 17 años de edad en 2021 identificado a través de peritajes policial.

Pese a estas estadísticas oficiales la especialista en temas de violencia contra la niñez y la adolescencia destaca que la población no puede guiarse únicamente por esos datos presentados por la Policía o el Instituto de Medicina Legal debido a que ambas instituciones se contradicen y esas contradicciones que tienen ya dicen mucho de lo que es la tergiversación de la información sobre los datos que hay de violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.