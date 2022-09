En redes sociales se viralizó un vídeo, en el que un partidario del régimen de Daniel Ortega agrede a una ciudadana por mala atención

Un fanático sandinista agredió física y verbalmente a una trabajadora del Centro Nacional de Oftalmología porque supuestamente no recibió la atención médica adecuada. Antes de agredir a la funcionaria, el sujeto dijo que era militante sandinista que ha dado la vida por el comandante, en referencia al dictador Daniel Ortega.

En redes sociales se viralizó un vídeo, en el que un partidario del régimen de Daniel Ortega agrede a una ciudadana por mala atención.

“Grábame hermana, tranquila; todo el mundo sabe quién soy yo. Un militante sandinista que ha dado la vida por el comandante”, expresó.

En el vídeo el hombre identificado como “Julio”, se queja de la atención “Mala atención que ustedes nos dieron a nosotros, pero a mí (...) así es oíste, no seas babosa, golpista de mierda”, dijo el sujeto, quien segundos después agredió a la mujer por grabarlo con su teléfono móvil.

Al respecto, el médico nicaragüense exiliado en Costa Rica, Rommel Meléndez, dijo que la marcada politización en el país, es lo que provoca la falta de respeto hacia el personal médico, lo cual quedó evidenciado con la agresión a la doctora.

“Es una total falta de respeto al personal médico y de enfermería de los diferentes centros hospitalarios del país, eso indica el grado de politización. La manera como el régimen se comporta provoca que sus allegados, paramilitares y militantes se crean dueños y señores por ser del partido sandinista”, expresó.

#Nicaragua Paramilitar agrede a médico y se ampara en que ha dado la vida por Daniel Ortega https://t.co/YQUrk0sCm0 pic.twitter.com/n5PuXdYAih — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) September 26, 2022

Meléndez dijo a 100%Noticias que los trabajadores públicos están sometidos a los malos tratos porque no hay presupuesto para mejorar la atención en el área de salud.

“Lo más seguro es que este señor sea paramilitar, se creen con todo el derecho de elegir y hacer lo que ellos quieren con el personal no solo de salud sino de todas las instituciones porque eso pasa con los maestros que están sometidos totalmente a las directrices del partido sandinista por el hecho de no satisfacer su demanda porque a veces en el caso del Ministerio de Salud no se le puede satisfacer la demanda porque no hay presupuesto no hay medicina”, manifestó.

En redes sociales algunos ciudadanos reportaron que el militante trabaja en la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) del Complejo Judicial Managua.

Sandinista agrede a opositora en Nagarote

Las palabras de odio de la vicedictadora Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia del país, al parecer están haciendo eco en los fanáticos del régimen de Daniel Ortega. Recientemente, una mujer que se identificó como “sandinista hasta la muerte” agredió a golpes a una mujer opositora cuando ambas hacían filas en una carnicería de Nagarote, en el departamento de León.

En el video filmado por los clientes del local, se aprecia como la simpatizante sandinista, aparentemente de baja escolaridad se lanza sobre la joven opositora, quien anda acompañada de su pequeño hijo, quien suelta el llanto al ver la agresión de su progenitora.

El paramilitar Julio Suárez en alos anteriores ha agredido a otros opositores en Nicaragua. Foto: Cortesía.

“Ella me está provocando esta perra, vos hija de p… liberal, grabá todo lo que querrás, pedazo de m… hija de p… liberal. Así es que quieren, liberal hija de p…”, insistía la simpatizante.

Cuando el esposo de la agredida intervino en el pleito para parar la agresión, dijo que había filmado la agresión, pero la militante sandinista responde amenazando al cónyuge de su víctima, afirmando que ella tenía en su poder una grabación en donde el hombre aparece en las marchas de 2018.