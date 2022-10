8 a.m.

Los pobladores de la Laguna de Perlas, que resultaron afectados por el paso del huracán Julia de categoría 1, que ingresó al país la madrugada del pasado domingo claman por ayuda al gobierno central.

Tras el impacto del ciclón, los techos de las viviendas se desprendieron y los árboles no pudieron resistir la fuerza de los vientos. Las intentas lluvias destruyeron los cultivos y por si fuera poco, hasta el agua potable se contaminó.

Hasta el momento, ninguna entidad local o gubernamental se ha presentado para evaluar los daños y llevar ayuda.

“Este huracán nos afectó más que cualquier otro huracán, nunca habíamos tenido una afectación como ahora, de tal manera que los destrozos y las afectaciones son en general, en la cosecha, en las casas y en el bosque”, explicó uno de los pobladores y líderes comunitarios de Laguna de Perlas, quien aún no asimila lo sucedido.

En la zona, el panorama es desalentador. Aún se puede apreciar como algunas viviendas siguen sin techos y la basura generada por el paso del fenómeno persiste en las calles. La energía eléctrica tampoco ha sido restablecida.

“Estoy desesperado porque me duele ver a mi gente con tanta necesidad y ellos están con la esperanza de que muy pronto les va a llegar ayuda del gobierno”, agrega el lugareño con la dificultad para pronunciar el español.

Hasta el momento, la ayuda anunciada por Rosario Murillo no da señales de llegar al sitio, razón por la cual los afectados claman por comida a los gobiernos locales cercanos al poblado. Además temen un brote de enfermedades epidémicas.

“No hay agua, no hay comida, hay unas condiciones propicias para una epidemia porque hay mucho lodo, hay mucha basura, hay mucha suciedad, el mar entró y contaminó todo”, puntualizó el anciano.

En Laguna de Perlas, los pobladores perdieron lo poco que tenían y esperan que pronto las instituciones encargadas de evaluar los daños puedan llevarles un poco de alimentos.

Graves afectaciones

Los líderes comunitarios están claros del poder del huracán Julia, que al momento de impactar, causó nerviosismo y llantos entre los menores. Mientras el ciclón tocaba tierra, muchos pobladores clamaron a Dios para que parara la fuerza del fenómeno.

“Estamos gravemente afectados. No hay pérdidas humanas, pero la cosecha, las casas y las labores de pesca están afectadas. Lo que es agua potable no hay porque no tenemos luz y los granos básicos cultivados en las fincas se perdieron”, expresa otro líder comunitario.

Las enfermedades inician a proliferar por los poblados afectados, los líderes comunitarios buscan la manera de evitar que las pestes se propaguen, afectando a los pobladores.

“Ya tenemos un caso de vómitos y diarrea, eso puede ser consecuencia del agua potable, como no hay luz, tenemos que regresar a los pozos y esos están contaminados”, detalló el líder.

De acuerdo con el relato de este ciudadano, los Cayos Perlas están “completamente destruidos”, por lo que las labores de pesca están paralizadas temporalmente.

“Buscamos solución”

Un concejal de Laguna de Perlas explicó que los pobladores comienzan a desesperarse porque la ayuda no ha ingresado, por lo que pidió tener un poco de paciencia mientras las autoridades dan la cara.

“No tenemos nada de alimento, no tenemos agua, los niños están con diarrea y vómitos. Gracias a Dios no han salido los zancudos. Nosotros estamos limpiando la basura que quedó porque las autoridades no han llegado”, detalla el concejal.

“No hay comida, los que tenían comida en las casas se les mojó, no tenemos alimentos, ni bastimentos, ni la fruta de pan. Solicitamos ayuda a la alcaldía, la gente nos quiere crucificar porque dicen que no estamos haciendo nada, nos mentan hasta a la madre, tenemos que entender que estas cosas que sucedieron ahorita”, puntualizó el funcionario.

El concejal recordó que la madrugada que Julia tocó tierra “encontramos el peor desastre que no hemos visto en toda la vida”, dijo.

“Fue una noche de terror, la gente no dormía, la gente lloraba por donde sea, los árboles cayendo, por todos lados y los niños y ancianos llorando y otros estaban orando”, finalizó el afligido hombre.

200 mil familias afectadas

De acuerdo con el último informe preliminar brindado por la sancionada Rosario Murillo, el huracán Julia dejó a más de 200 mil familias temporalmente sin energía ni agua potable en Nicaragua.

Aunque los servicios se han ido restableciendo desde que Julia abandonó el país, la tarde del mismo domingo 9 de octubre, después de impactar en Nicaragua, aproximadamente un millón de personas se quedaron sin energía ni agua, si se toma en cuenta que cada familia en Nicaragua está compuesta por cuatro o cinco integrantes.

"No tener energía también es una dificultad, porque no hay agua. Tenemos 93 % del servicio restaurado. Se restableció un total de 190.000 familias. Esperamos que en el transcurso del día sigamos avanzando", dijo la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.