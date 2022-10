Jóvenes nicaragüenses inician maestría en Europa gracias a las becas Erasmus+ de la Unión Europea

Los nuevos Erasmus nicaragüenses provienen de distintos ámbitos profesionales: ingeniería, agricultura, ecología, arqueología, psicología, economía, ciencias políticas y relaciones internacionales

Un nuevo grupo de jóvenes nicaragüenses se une a los más de 300 profesionales del país que han logrado continuar sus estudios a nivel de pregrado y posgrado en prestigiosas universidades de Europa, gracias al programa Erasmus+ de la Unión Europea (UE).

Los 10 jóvenes originarios de diferentes zonas del país (Managua, Estelí, Carazo, Chontales, Masaya, Chinandega, etc.), iniciaron en las últimas semanas estudios de maestría en universidades de Grecia, Italia, España, Malta, Estonia, Dinamarca, Polonia, Bélgica, Portugal y Escocia.

“Cada año más nicaragüenses viajan con una beca completa a Europa a ampliar sus horizontes personales y profesionales, gracias a nuestro programa Erasmus+. Tuve la oportunidad de conversar con este grupo de becarias y becarios antes de su viaje y conocer de primera mano la calidad profesional, perseverancia y compromiso social de la juventud de Nicaragua. Me complace saber que estos jóvenes, igualmente que sus predecesores, tienen como prioridad regresar para contribuir con el desarrollo de su país”, dijo el Dr. Uwe Wissenbach, Encargado de Negocios, a.i., de la UE en Nicaragua.

Lea: Becas Erasmus+ de la Unión Europea cambian vidas de jóvenes nicaragüenses

Los nuevos Erasmus nicaragüenses provienen de distintos ámbitos profesionales: ingeniería, agricultura, ecología, arqueología, psicología, economía, ciencias políticas y relaciones internacionales.

“Creo que el principal impacto que obtendré de la beca Erasmus+ será el intercambio cultural y de experiencias con personas de diferentes partes del mundo, así como la red de contactos que se pueda ir creando entre personas con los mismos intereses”, manifestó Jeffrey Serrano de 24 años de edad y originario de Masaya. Él cursará el Master Models and Methods of Quantitative Economics en la Universitá Ca´ Foscari Venezia y SGH Warsaw School of Economics de Italia y Polonia respectivamente.

Ana Huembes tiene 29 años y nació en Jinotepe, Carazo. Ella cursará un Máster Internacional en Educación de Adultos para el Cambio Social en tres países (Escocia, Malta y Estonia) y cuatro universidades diferentes (University of Glasgow, University of Malta, Tallinn University y Open University of Cyprus). “La beca Erasmus reforzará los valores y acciones que como ciudadana global ya practico en mi vida personal y profesional; es una oportunidad para escalar proyectos educativos que había dejado en pausa debido a limitaciones financieras o humanas”, expresó la beneficiaria.

El programa Erasmus+ tiene una fuerte dimensión internacional. Financia becas para estudiantes y académicos de todo el mundo para estudiar y enseñar en 33 países europeos. El programa también financia proyectos de cooperación entre instituciones educativas de estos 33 países y otros países del mundo.

Lea más: Representantes de la Unión Europea conversan con juventud de Nicaragua sobre contexto mundial

Recientemente, la UE y las embajadas de sus Estados Miembros en Nicaragua organizaron la segunda edición de la Feria de Becas de Europa: “Abriendo Mentes, Cambiando Vidas”. Toda la información de la feria está disponible en el siguiente enlace https://bit.ly/BecasEuropa2022. Aquí las personas interesadas podrán acceder a charlas informativas, testimonios, folletos informativos y videos de los diferentes programas de becas para estudios de postgrados, maestrías y doctorados en cualquiera de los 27 países de la Unión Europea.