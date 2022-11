Nicaragua acumula 245 muertes por la covid-19 y 19.803 casos desde 2020

El número de personas contagiadas con la covid-19 aumentó en 28 en los últimos siete días

El Ministerio de Salud de Nicaragua informó este martes que se registraron 28 nuevos casos de la covid-19 y cero defunciones en la última semana, para mantener en 245 la cifra de muertes y elevar a 19.803 los contagios confirmados desde marzo de 2020.



En la semana del pasado 25 de octubre a este martes, "no se presentaron fallecidos atribuibles a la covid-19" en Nicaragua, según el informe del Ministerio de Salud, que mantuvo en 245 el número de fallecidos por el coronavirus desde que la pandemia llegó a Nicaragua hace 32 meses.



Mientras tanto, el número de personas contagiadas con la covid-19 aumentó en 28 en los últimos siete días, según el reporte oficial, hasta alcanzar 19.803 desde marzo de 2020.



Los datos del Ministerio de Salud distan de los registros del Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos independientes que da seguimiento a la pandemia y que hasta julio pasado había informado 6.066 fallecidos por neumonía y otros síntomas del coronavirus, además de 32.650 casos sospechosos, cifras que el Gobierno no reconoce.



El Ministerio de Salud también informó que "22 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso han cumplido con el periodo establecido" y que suman 15.186 atendidos desde que la pandemia fue detectada en Nicaragua.



Asimismo, indicó que un total de 14.913 personas han logrado recuperarse tras ser contagiadas de la enfermedad en Nicaragua.



En el país centroamericano, 91 % de la población mayor de 2 años ya cuenta con el esquema completo de vacunación contra la covid-19, mientras que 95 % tiene al menos una dosis, de acuerdo con los datos oficiales.



Desde que comenzó la pandemia, Nicaragua no ha aplicado medidas restrictivas como parte del combate al coronavirus, lo que le ha valido críticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).