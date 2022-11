Papa pide a sacerdotes de Nicaragua sigan siendo mensajeros de la reconciliación

El Cardenal Leopoldo Brenes también dijo que el Papa Francisco se solidarizó por la situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua

El Papa Francisco pidió a los sacerdotes de Nicaragua que sigan siendo mensajeros de la reconciliación, detalló el Cardenal Leopoldo Brenes, Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Managua a Vatican News, agencia noticiosa oficial del Vaticano.

El Cardenal Leopoldo Brenes, quien es vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam), se encuentra desde inicios de esta semana en Roma, dijo que el Papa Francisco se solidarizó por la situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua.

“Él (Papa Francisco) está bien informado y conoce muy bien la realidad (de Nicaragua), sólo algunos detalles que me preguntó, y le di mi opinión. Él se mostró siempre solidario con nosotros y nos invitó a seguir trabajando entre la Pastoral, ser mensajeros de reconciliación, y mensajeros de la esperanza”, expresó Monseñor Leopoldo Brenes.

Lea: Cardenal Leopoldo Brenes dice que “siempre debemos continuar con el diálogo"

El máximo jerarca de la Iglesia Católica en Nicaragua agregó que “no podemos estar lamentándonos en determinadas situaciones que vemos. No podemos estar viendo para atrás, sino que tenemos que ir siempre adelante, y sobre todo caminar en esa comunión, en esa cercanía”, dijo.

“El Papa recuerda lo de los pastores, que tienen que ir adelante, en medio y atrás, acompañando a su pueblo. Y es lo que nos invita a nosotros como pastores en la Iglesia que peregrina en Nicaragua”, cita el medio en declaraciones del Arzobispo de Managua.

Al ser consultado sobre la solidaridad que ha recibido de iglesias de otros países, el religioso expresó que la Iglesia siempre se mantendrá en oración por la paz en el mundo.

“Creo que siempre orar por la paz es necesario, y no solamente desde las situaciones y problemas sociopolíticos, sino más bien orar por la paz, desde el corazón, si un corazón no está pacificado, no está reconciliado, hay algo que está fallando, creo que siempre tenemos que orar por la paz en nuestros corazones, para que esto se pueda proyectar, en primer lugar en la familia, hay mucha tensión en las familias, mucha tensión entre los vecinos”, detalló Brenes.

“Debe existir siempre el llamado a orar por la paz, ser promotores de la paz como lo hace la Iglesia. El gran trabajo que hace la Iglesia en la Jornada Mundial de Oración por la Paz, los primeros de enero de cada año, está haciendo mucha mella y es esperado por todos. Orar por la paz como un deseo grande del Señor que nos pide que seamos verdaderos promotores de la paz”, continuó el Cardenal Brenes.

América Latina vive en comunión

En cuanto a la Sinodalidad que actualmente vive la Iglesia Católica, al ser consultado sobre este tema, de cómo vive la Iglesia en la región, respondió que en América Latina se vive en comunión.

“Creo que América Latina llevamos todo un caminar desde hace tiempo, vivir en sinodalidad, quizás no usamos el término de sinodalidad, pero si usamos el término de comunión, las experiencias que hemos tenido de las diversas asambleas del episcopado latinoamericano nos han dado toda una experiencia, y para nosotros en América Central también ha sido un trabajo muy hermoso porque el SEDAC, es un organismo que es mayor que el Celam, nosotros nacimos primero, y ha crecido ese caminar juntos en algo que es bien importante, la amistad entre nosotros los obispos y eso lo hemos venido ya palpando, en este trabajo que ahora nos está proponiendo el Santo Padre, definiendo la sinodalidad del caminar juntos y creo que es muy positivo para América Latina de manera especial”, finalizó el religioso en una breve entrevista.

Lea más: Cardenal Brenes viajó al vaticano con el vicario judicial para reunirse con el Papa Francisco

Actualmente, la Iglesia Católica en Nicaragua ha realizado una serie de encuentros en el marco del Sínodo, en donde trata de recoger toda la problemática que afecta a la Iglesia con el objetivo de mejorar la relación y comunicación con los fieles.