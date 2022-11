Hermano de la víctima testifica que es sobreviviente de los asesinos de don Pablo, mientras que las autoridades de Guatemala confirman que individuos motorizados dispararon contra el piloto y el ayudante del bus

Este sábado un bus del transporte Yessenia fue tiroteado en Guatemala, resultando como saldo el conductor fallecido y el ayudante herido en un brazo, según reportaron las autoridades chapinas preliminarmente.

La información oficial indica que en el interior del bus viajaban quince pinoleros con destino a Nicaragua, el bus resultó con seis perforaciones y cuatro casquillos fueron encontrados, según las indagaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala.

A eso de las diez de la mañana de este 5 de noviembre, el bus del transporte Yesenia fue tiroteado por desconocidos en el sector de ruta El Atlántico, km 4.5 zona 17, después del puente Belice.

Según el vocero vial de la municipalidad de Guatemala, Amilcar Montejo, informó que este bus de transporte se dirigía hacia Nicaragua y confirmó el deceso del conductor.

Agregó que en la zona donde ocurrió el suceso fue interrumpido el paso vehicular para ampliar las investigaciones. “Tras asesinato de conductor en ruta El Atlántico, km 4.5 zona 17, hace instantes finalizaron diligencias del Ministerio Público”, informó Montejo.

Investigan ataque armado

La información preliminar de PNC detalla que el incidente ocurrió en el interior del bus “Jessenia”, en el cual se transportaban 15 pasajeros quienes indicaron ser de nacionalidad nicaragüense; abordaron el transporte en las oficinas de la línea de buses en zona 1 y su destino era Nicaragua.

Al llegar a la referida dirección dos individuos vestidos de negro a bordo de una motocicleta color negra desenfundaron un arma de fuego y dispararon contra el piloto y el ayudante del bus, informó el medio La Hora de Guatemala

Lo que se sabe del conductor

Aunque preliminarmente medios locales informaron que el bus de excursión se dirigía a Guatemala con migrantes a bordos que presuntamente se dirigían hacia Estados Unidos, han sido las autoridades guatemaltecas quienes han señalado que el destino de los nicaragüenses era su país.

Hasta el momento se conoce que el conductor fallecido en el ataque armado por razones aún no esclarecidas, fue identificado como Pablo Antonio Obando Dávila de nacionalidad nicaragüense y habitante del barrio leonés William Fonseca.

Don Pablo como era conocido en su vecindario fue impactado con arma de fuego en tórax y cráneo, según reportes iniciales de la Policía Nacional Civil de Guatemala.

A don Pablo Obando Dávila, de 64 años, sus familiares y amistades lo recuerdan como un hombre responsable, trabajador y generoso, razón por la cual desde que se conoció su muerte quienes le conocían no salen del asombro y lamentan su triste desenlace.

Los familiares de don Pablo están a la espera de sus restos en su natal León. Extraoficialmente se conoció que el fallecido tenía un año de haber iniciado a laborar como conductor en este transporte internacional.

Por su parte, la esposa de la víctima afirmó a Miranda Informativa que don Pablo tomó el empleo porque su hermano Luis Obando renunció ya que estos presuntos mareros le habían salido al paso y gracias a que los logró ver a tiempo pudo acelerar, sin embargo don Pablo ocupó su lugar ante la falta de empleo.

"A mí lo que me están diciendo es que confundieron el bus porque aun anda placa chapina, la dueña no ha cambiando la placa de Nicaragua por eso el bus no entra y se queda en el Guasaule. Me lo mataron injustamente", dice Sandra Cuadra.

Cuadra detalla que entre las versiones ha escuchado que a su esposo lo matoron por negarse a pagar peaje, pero ella dice que era un simple trabajador por lo que ahora pide justicia porque "no merecía morir de esa forma".

Hermano de la víctima es sobreviviente de otro atentado

Luis Obando relató que el año pasado el sufrió un atentado similar al de su hermano y testificó que de seis disparos que los mareros realizaron en su contra ninguno impactó su humanidad, pero sí hirieron a un acompañante suyo. "Yo me agaché sobre el timón porque sino me hubieran dado y un muchacho ayudante mío cayó a mis pies pero gracias a Dios no fue de gravedad", lamenta.

Según Obando a estos tipos criminales las cooperativas de empresas como Yessenia le entregan quinientos dólares semanales, pero cuando no están al día con los pagos son los conductores como su hermano o él cuando fue empleado que pagan las consecuencias con su vida. "Dice el dueño del bus Yessenia que está al día con esa gente y la cooperativa a la que él pertenece da quinientos dólares semanales, pero el asesino no sabe nada de eso ni respeta eso, se desgraciaron en la vida de mi hermano", lamenta don Luis.

Otro nica herido

En este hecho, también resultó herido el ayudante del conductor, se trata del nicaragüense, Santiago Martín Fonseca Rodríguez, de 48 años, por una herida de bala en el brazo izquierdo.