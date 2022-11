Sepultan a conductor de excursión nicaragüense muerto en Guatemala

Los restos del compatriota llegaron a Nicaragua el pasado 08 de noviembre

Este jueves fue sepultado el conductor nicaragüense Pablo Obando Dávila, de 64 años, quien resultó muerto por disparos realizados por maras y el móvil aún lo investigan las autoridades en Guatemala. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio de San Felipe en León, Nicaragua.

Los restos de Obando Dávila llegaron el martes 08 de noviembre a Nicaragua, posteriormente fue velado dos noches por sus familiares y amistades, quienes lo recuerdan como un hombre responsable, trabajador y generoso.

“Pido justicia porque mi marido no era un perro era un ser humano, como su esposa yo si pido justicia que encuentren a los que lo asesinaron, a él me lo asesinaron, me lo mataron, él no fue muerte natural me lo mataron y espero que se esclarezca el por qué”, expresó Sandra Cuadra a 100% NOTICIAS.

De igual forma, su hija Jessica Obando exigió que se esclarezca el caso “Yo pido justicia para mi padre que se haga justicia porque él no era un perro y ahí lo mataron injustamente, entonces pido justicia para las personas que cometieron el crimen”.

Obando dijo que recordará a su padre como un hombre culto y responsable. “Voy a recordar a mi padre, fue un buen hombre, culto, trabajador, honesto y un buen padre; padre responsable con sus hijos”.

La información preliminar de PNC detalla que el incidente ocurrió en el interior del bus “Jessenia”, en el cual se transportaban 15 pasajeros quienes indicaron ser de nacionalidad nicaragüense; abordaron el transporte en las oficinas de la línea de buses en zona 1 y su destino era Nicaragua.

Al llegar a la referida dirección dos individuos vestidos de negro a bordo de una motocicleta color negra desenfundaron un arma de fuego y dispararon contra el piloto y el ayudante del bus, informó el medio La Hora de Guatemala.

Aunque preliminarmente medios locales informaron que el bus de excursión se dirigía a Guatemala con migrantes a bordos que presuntamente se dirigían hacia Estados Unidos, han sido las autoridades guatemaltecas quienes han señalado que el destino de los nicaragüenses era su país.

La víctima habitaba en el barrio William Fonseca en Léon.

En este hecho, también resultó herido el ayudante del conductor, se trata del nicaragüense, Santiago Martín Fonseca Rodríguez, de 48 años, por una herida de bala en el brazo izquierdo.