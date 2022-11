Presentan en Costa Rica el documental “18 horas para el amanecer”, que relata el ataque a la Iglesia Divina Misericordia

10 a.m.

El documental recoge los testimonios y relatos que rememoran la forma en que fueron asesinados los jóvenes Gerald Vásquez y Francisco Flores

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más presentará el documental “18 horas para el amanecer” que se re proyectará en el Festival de Cine de Derechos Humanos a realizarse en San José, Costa Rica, del 7 al 10 de diciembre próximo.

El abogado Yader Valdivia, defensor del Colectivo explicó que la producción audiovisual está enmarcada en el contexto de las protestas sociales iniciadas en abril del 2018, cuando estudiantes nicaragüenses se tomaron, como método de protesta, el recinto de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN Managua, para exigir la renuncia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“El 13 de julio fueron atacados a raíz de la Operación Limpieza por grupos paramilitares y miembros de la Policía Nacional enviados del régimen dictatorial de la familia Ortega Murillo iniciando una brutal masacre a los atrincherados de la UNAN Managua”, señaló Valdivia.

Lea: A dos años de ataque a Divina Misericordia, impera impunidad

Con esta pieza, el Colectivo contribuye con la construcción de la memoria histórica de Nicaragua y desde el arte en resistencia, exigir justicia para las víctimas de la represión de 2018 que según la CIDH, dejó a al menos a 325 personas asesinadas.

En el documental, producido por el Colectivo en colaboración con People In Need y el Proyecto ExiliaD.O.S., aparecen los testimonios de algunas de las personas que vivieron las agresiones y persecuciones durante la masacre perpetrada por policías y paramilitares.

Los testimonios recogen relatos que rememoran la forma en que fueron asesinados los jóvenes Gerald Vásquez y Francisco Flores.

El Festival de Cine de Derechos Humanos “surge como una actividad de participación y sensibilización de la defensa de los derechos humanos en países de regímenes no democráticos”, señala People In Need, quien lo propone en colaboración con otras organizaciones.

Lea más: Organismos de DDHH exigen el cese de la represión contra Iglesia Católica de Nicaragua

Los ejes temáticos que se presentaran en el festival de este año son Exilio y migración; Feminismo y género, y Libertad de expresión, en un festival que es el primero que se realiza como parte de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de diciembre).