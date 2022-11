De París a Miami: “Nicaragua: Patria libre para vivir”

11 a.m.

Su director y productor le ha tocado viajar hasta Costa Rica, El Salvador, España y ahora a Miami

El periodista Daniel Rodríguez Moya arribó a la ciudad de Miami hace pocos días; su estadía será corta, pero servirá para presentar su documental: Nicaragua: Patria libre para vivir, un audiovisual que retrata de manera puntual la represión gubernamental que vivió Nicaragua en el año 2018, bajo la administración del actual dictador Daniel Ortega Saavedra y su esposa Rosario Murillo.

Aunque la película hizo su debut en febrero del 2020 en Paris, su director y productor le ha tocado viajar hasta Costa Rica, El Salvador, España y ahora a Miami para apoyar las gestiones de proyección del material y compartir con la comunidad nicaragüense los detalles de cómo, por qué y quién patrocinó la idea de un documental sobre la represión del frente sandinista que dejó más de trescientos muertos, miles de heridos, miles de exiliados y un país que cerró por completo todas las libertades públicas.

“La película es una buena oportunidad para recordar como sucedieron todos los acontecimientos, para esa memoria colectiva que es importante, y no olvidar lo que está sucediendo en Nicaragua, que vamos para el quinto año de la rebelión de abril y el régimen sigue asesinando, encarcelando, secuestrando ante la pasividad internacional” afirma Moya.

Según su director, la película tiene un objetivo concreto y es desmitificar la idea que se tiene en Europa sobre el Frente Sandinista.

“Yo a los nicas no le tengo que contar porque ellos lo han vivido… La película sirve para mostrar que eso no existe (La Revolución Popular Sandinista) y que no es real y para mostrar en su verdadera crudeza lo que es una dictadura, lo que hace con la libertad de las personas” explica el cineasta.

No obstante, en algunos grupos llamados del exilio histórico en Miami, la película ha sido vista con negatividad, en vista que en el tráiler contiene algunos actores que en los años 80 y 90 formaron parte del sandinismo a la par de Daniel Ortega.

“La película es muy plural. Pero fíjate que precisamente esas voces me están sirviendo en Europa para demostrarle a esa gente que se enamoró de la revolución sandinista a pensar que no fue como ellos se lo imaginaron” argumenta Moya.

Agrega, “en España todo mundo conoce a Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez… podemos suponer un porcentaje pequeño de lo que es la película, en ella aparecen muchísimas más personas, estudiantes, campesinos, sacerdotes, defensores de derechos humanos que solo cuando se ve la película completa se puede tener una visión real de lo que es la película”.

Película se presentará en el Miami Dade College

Según Daniel Rodríguez la película estaba prevista a presentarse en Miami en Marzo del 2020, pero por la pandemia del Covid19 se pospuso hasta este 19 y 20 de noviembre en la sede del Miami Dade College en Kendal Campus, salón 402 del edificio R, gracias a las gestiones de algunos nicaragüenses que trabajan para esa casa de estudio.