Presentan película Nicaragua Patria Libre para Vivir en campamento de Doña Chica en Costa Rica

Un emotivo encuentro tuvo la noche de este martes la líder campesina Francisca Ramírez con el director de la película Nicaragua Patria libre para vivir, Daniel Rodríguez Moya quien llegó la hasta su campamento en la zona norte de Costa Rica para presentarles el fruto del trabajo realizado en Nicaragua donde documenta los momentos importantes de la insurrección de abril.

“Que alegría me da volver a verla después de tres años”, dijo el director de la película a doña Chica al momento de ser recibido en este campamento, a lo que ella respondió “Bienvenido a nuestra nueva casa a la fuerza, pero aquí estamos”.

“Reencontrarme con doña Chica Ramírez después de tres años, tan cerca, pero tan largo de la frontera ha sido uno de los momentos más intensos que he podido vivir en esta película, Nicaragua patria libre para vivir”, dijo Daniel a Nicaragua Actual, cuyo medio de comunicación lo acompañó en esta travesía en esta zona de Costa Rica.

Doña Chica fue una de las protagonistas de esta película quien a través de su testimonio documentó el trago amargo que vivieron los campesinos cuando la dictadura intentó “vender la patria” al chino Wang Jing, concesionario del canal interoceánico, un sueño que quedó en el limbo y al descubierto hace unos meses cuando lo denunciaron por estafa.

“Nosotros mismos como nicaragüenses no valoramos el sacrificio, el esfuerzo que se ha hecho y creo que esto te refleja la lucha tan fuerte y valiosa que hicimos los campesinos junto a los estudiantes y la sociedad en general y que hoy tenemos esa lucha viva porque hoy no nos rendimos a pesar que tengamos las circunstancias que tengamos de este exilio forzado, de migración, de presos políticos, de secuestros y desaparecidos y de una Nicaragua secuestrada sentimos que esa lucha está viva y volver a verla esa es historia”, dijo Ramírez luego de ver este documental.

Por su parte Daniel Rodríguez con sentimientos encontrados expresó que “La dignidad del campesinado nicaragüense que estuvo desde el principio con doña Chica estuvo intacta y sigue más fuerte que nunca y eso nos hace pensar que en una nueva Nicaragua después de Ortega del que le queda mucho menos tiempo del que podamos imaginar, esa Nicaragua tiene un futuro muy prometedor porque tiene un pueblo que tiene muy clara las convicciones democráticas como la de los campesinos que siguen cultivando la tierra”.

Esta película que tiene una duración de una hora con 53 minutos deja en evidencia la masacre que Ortega y Murillo perpetraron en contra de un pueblo que les dijo “un basta ya” y su proyección en Costa Rica fue promovida por el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más quien durante dos días la presentaron en el cantón de Upala donde se encuentra un buen grupo de exiliados nicaragüenses y el campamento de doña Chica.

“Si cumplimos con el objetivo de presentar esta película para construir esta memoria colectiva importante para que de alguna manera exigir justicia y no repetición y de exigir no olvido, no impunidad para toda Nicaragua”, expresó Wendy Quintero del Colectivo de DD.HH.

Las proyecciones continúan este miércoles en la Universidad de Costa Rica, mañana jueves en el cine Magaly en San José, para culminar el domingo que se realizan las votaciones en Nicaragua en la plaza de la Democracia a las cuatro de la tarde donde también el colectivo de derechos humanos conjuntamente con la Fundación Arias realizarán la séptima feria pinolera de emprendedoras nicaragüenses en el exilio.