Supuestamente sus compañeros de trabajo golpearon a las dos compatriotas por órdenes del dueño de la tienda, quien dijo que le habían tomado dinero de la caja y al final resultó falsa la imputación de hurto

Las dos jóvenes nicaragüenses agredidas con bates en una tienda de la cadena SYR, en Costa Rica, estaban embarazadas al momento de la paliza propinada por sus compañeros de trabajo. Además, según el padre de una de ellas, ambas sufren secuelas psicológicas, a tal punto que no quieren ni salir de sus casas.

Según un reportaje de Telediario Canal 8, de Costa Rica, aunque la agresión se dio en agosto pasado, el caso tuvo repunte hasta la presente semana, cuando se difundieron los videos donde se observa cómo las golpean e incluso le cortan el pelo a una de ellas.

El familiar de una de las víctimas asegura que ellas fueron amenazadas para no decir qué había ocurrido, por lo que a él le dijeron que las asaltaron, pero cuando le entregaron las pertenencias de ambas supo que no les hacía falta nada y fue cuando le contaron la verdad.

Leer más:Cierran tiendas SYR en Costa Rica, donde agredieron a dos trabajadores supuestamente de origen nicaragüense

Ambas estuvieron internadas en el Hospital San Juan de Dios, en San José, Costa Rica y como secuela de lo vivido “ninguna de las muchachas ha podido trabajar, no han querido salir a la calle por miedo, por vergüenza, por dolores y por temor a esas personas”, explicó el hombre cuya identidad fue protegida.

Buscan al dueño de la tienda

Por otro lado, la fuente anónima que brindó el testimonio al medio costarricense manifestó que el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica (OIJ) ya tiene las copias del control prenatal de ambas mujeres que tienen poco más de 4 meses de gestación.

Según sus declaraciones, a una de ellas aún le sangra un brazo producto de los golpes que le propinaron supuestamente por órdenes del propietario de la tienda SYR, quien las acusó de sacar dinero del negocio, lo que el hombre asegura es falso, según las investigaciones realizadas por el OIJ.

Además, resaltó que las víctimas no encontraron apoyo en los juzgados laborales de San José, donde las atendió un abogado, quien solo las llamó una vez para decirles que no había procedido con el caso porque no había sistema.

A raíz de que se conoció este caso de abuso laboral, otras trabajadoras de la tienda han decidido denunciar los maltratos, aunque temen por sus vidas.

Hasta el momento, un hombre de apellido Lin ha sido circulado por las autoridades costarricenses, porque se presume que es el dueño de la tienda donde ocurrió la agresión a las nicaragüenses.