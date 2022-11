Ordenan prisión preventiva de dos meses contra propietario de tiendas SYR, lugar donde agredieron a nicaragüenses

10 a.m.

El sospechoso deberá cumplir dos meses en prisión mientras está siendo investigado por los delitos de agresión, privación de libertad y tortura contra de dos nicaragüenses embarazas que fueron golpeadas a tubazos

El propietario de la cadena de tiendas SYR en Costa Rica deberá pasar los próximos dos meses en prisión, así lo ordenó el Juzgado Penal de San José este 22 de noviembre.

El hombre identificado con el apellido Lin está siendo investigado por agresión, privación de libertad y tortura en contra de dos nicaragüenses que laboraban para su compañía y ambas se encontraban en estado de embarazo al momento de la agresión.

Según el abogado de Lin, Carlos Chinchilla, la medida de prisión preventiva fue dictada después de más de diez horas de audiencia de este día martes, sin embargo, apeló a dicha sentencia.

Asimismo, se supo durante la audiencia la orden de agredir a las mujeres bajó de Lin, sin embargo, serán las autoridades que determinen su nivel de responsabilidad.

Extraoficialmente se conoció que se encuentran detenidas al menos 38 personas por estar vinculadas a este caso.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo el pasado lunes en plena vía pública del centro de la capital al acusado de origen oriental que estaba siendo buscado por estar involucrado en las agresiones físicas contra dos empleadas de la las cadenas de tiendas SYR en San José, Costa Rica.

El Ministerio de Seguridad Pública alertó desde el viernes 18 de noviembre que uno de los dueños de la cadena de tiendas SYR se fugó durante los allanamientos que realizaban diversas autoridades en 14 de estos locales en la capital por incumplimiento de impuestos y mantener migrantes sin permiso laboral.

Las tiendas SYR en Costa Rica son 29 en total, sin embargo, las autoridades intervinieron los 16 locales ubicados en San José.

Lo que se sabe del caso

Tras el allanamiento, tres representantes de tiendas SYR brindaron declaraciones al medio Telediario de Costa Rica bajo la condición de anonimato y aseguraron que tomaron esa acción violenta porque ya estaban cansados de robos en su negocio y que la policía ignorara sus denuncias.

“De las dos empleadas una es cajera y otra la que acepta la mercadería, ellas robaron plata, robaron mercadería y ha pasado muchas veces y nosotros le hemos dado caso a la Policía y la Policía da la vuelta y lo dejan y ya nosotros estamos cansados de eso”, dice.

No obstante, una de las víctimas relató su calvario durante la agresión a la que fue sometida. “Es una situación muy difícil para nosotros porque ocupamos el trabajo y preferimos aguantar o no preferimos aguantar si no es lo que nos toca, porque nos está amenazando la familia", relató.