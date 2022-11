Nelson Lorío defiende a joven acusado de matar a su hijo Teyler en represión del 2018

En un video publicado en redes sociales, Nelson rechazó el proceso judicial por ser espurio debido a que los verdaderos autores andan en la impunidad

Nelson Lorío, padre del niño Teyler Lorío Navarrete, asesinado por paramilitares en el barrio Américas I en Managua, desconoce el juicio que se realiza en el Complejo Judicial contra el joven Beyker Ferretti, quien fue acusado por el crimen.

En un video publicado en redes sociales, Nelson rechazó el proceso judicial por ser espurio debido a que los verdaderos autores andan en la impunidad.

“Beyker Ferretti está acusado formalmente sobre la muerte de mi hijo, es la tercera persona que me doy cuenta que le quieren imputar la muerte de mi hijo, él no estuvo, ni estaba presente el día que un paramilitar con arma de fuego de alto calibre le disparó a mi hijo”, expresó Lorío, quien asegura que Ferreti no se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

Testigos falsos

Por otro lado, el Ministerio Público de Nicaragua ofreció como testigos a Wilber Ríos Mora, Hernaldo Salinas Aguilar y Ramón Cárdenas Castillo. Sin embargo, el padre de la víctima sostiene que los mencionados son paramilitares y trabajadores del estado.

“Su testimonio es inválido porque ante las autoridades que van a testificar no tienen ninguna autoridad moral en este caso. En cambio nosotros los padres del niño si seríamos los testigos presenciales, no quiero que estén llevando a juicio a personas que en ningún momento estuvieron”.

Beyker Enrique Ferreti Hernandez acusado en el 2018 por homicidio del bebe Teyler Lorio Q. E. P. D. paralelamente sirvio de testigo en contra de presos de conciencia. Ahora detenido. Señores Poder Judicial la ley 996 articulo 1 extiende. pic.twitter.com/pIQoCBPo8s — Yonarqui Martinez G (@YonarquiM) November 23, 2022

Asimismo denunció otras irregularidades en el caso, por ejemplo, indica que los hechos ocurrieron en Las Américas Uno, pero la fiscalía sostiene que fue en Las Américas 3 “Yo tuve que salir corriendo para proteger la vida de su hija hasta el sector de las Américas 3 donde aparece un video que quieren tergiversar y ponerlo como prueba”.

También señala que en la acusación afirman que el disparo entró en el parietal izquierdo, cuando fue en el parietal derecho “hacer mención que en la acusación mencionan que mi hijo murió instantáneamente, en ningún momento, corrimos hasta las Américas 3 porque miramos que mi hijo estaba luchando por su vida, incluso llegó al Hospital Alemán Nicaragüense todavía convulsionando, luchando por su vida”.

Extinción de la acción penal

En el 2018, la fiscal Lillian Soza interpuso una acusación contra Beyker Ferreti por el presunto delito de homicidio contra el menor Tayler Lorío. Sin embargo, fue hasta el primero de noviembre que lo detuvieron y lo pusieron a la orden del juez hasta 2022.

En este sentido, la abogada Yonarqui Martínez explicó a 100%Noticias que en este caso cabe la extinción de la acción penal porque en el 2018 fue acusado, pero en el 2019 bajo la Ley de Amnistía el caso tuvo que ser cerrado, pero no fue así.

“Si se cumpliera con la Ley de Amnistía ese expediente ya fuese sido cerrado, según el artículo 1 de la Ley 996. Hasta el 2022 fue detenido y el primero de Noviembre pasado a la autoridad judicial esta causa debe de ser cerrada”, explicó.

Añadió que “se debe de solicitar la extinción de acción penal por amnistía esto es una prueba que no todos los expedientes del 2018 fueron cerrados y que no hay garantías de retorno o de ser juzgados dos veces por el mismo delito. Además, cabe un incidente por extinción de la acción penal por prescripción, según el código penal” sostiene.

También señaló que desde el 2018, el acusado es objetivo de persecución debido a que en el sistema del poder judicial figura en diversas causas “aparece como testigo de otras causas en contra de autoconvocados y como acusado, lo que evidencia que ya era blanco de persecución no puede haber dualidad estar en varios lados. Siendo testigo en contra de causas de opositores y al mismo tiempo acusado por homicidio”.

Actualmente el caso está en manos de la juez Ulisa Yahoska Tapia Silva, Juez Décimo Tercero Distrito Penal de Juicio en Managua.

Teyler Lorío Navarrete, tenía 14 meses cuando murió de un disparo en la cabeza, el cual fue propinado por hombres encapuchados junto a policías, según los padres del menor.