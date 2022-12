Católicos en Nicaragua se preparan para “La Gritería”: el costo de elaborar los gofios y el ayote en miel

Una devota comparte cuánto invirtió para poder obsequiar estos dos brindis tradicionales en los altares del 7 de diciembre

A menos de una semana para que miles de nicaragüenses católicos celebren la tradicional “Gritería”, el 7 de diciembre, consultamos a una devota que prepara gofios y ayote en miel, para conocer cuánto es la inversión requerida para elaborar esta gorra.

Doña Amanda Cruz prepara 200 gofios, para esto utiliza 8 libras de maíz, que cuestan 80 córdobas. Tuesta el maíz lo envía al molino con tres onzas de canela, cuyo costo es de 60 córdobas, 30 pesos de clavo de olor y 30 de pimienta de tiste. Solo en el pinol invirtió 200 córdobas, más 50 de molida.

El dulce de rapadura lo compró a 50 córdobas y adquirió 8 atados, para un total de 400 córdobas, más 2 libras de jengibre. Ambas le costaron 60 córdobas.

“Hacer gofios o alfajores, como le llaman algunas personas, no es difícil pero sí requiere un poco de pericia, porque si la miel nos queda muy alta entonces nos van a quedar duros y la gente no podrá comerlos”, señala doña Amanda mientras cortaba los primeros gofios.

Esta señora asegura que no es necesario poner el dulce rallado, sino que basta con cortarlo en pedazos y ponerlo en la olla a derretir.

“Ni el dulce ni el jengibre los rallo. El primero lo pongo al fuego, con agua, y ahí se va derritiendo, el jengibre lo licuo y así queda finito. Procuro que no queden muy picantes, para que los niños puedan comerlo”, señaló esta devota.

Doña Amanda Cruz recomienda tener especial cuidado con la miel, porque “la miel es la que manda. Cuando está en el punto exacto, le agregamos el pinol, y después, de manera rápida lo vaciamos en una mesa o en tablitas de madera y ahí extendemos la miel con el pinol, le espolvoreamos pinol encima y ya luego se cortan del tamaño que prefieran”, explicó.

En total invirtió 710 córdobas para preparar 200 gofios que repartirá en La Gritería el 7 de diciembre.

Ayotes están escasos

Año a año, doña Amanda también prepara el tradicional ayote en miel, aunque compartió que en el mercado están escasos los ayotes sazones, que son ideales para preparar este postre.

“Ayer anduve en tres mercados y solo encontré un ayote para este postre. Es grande, me costó 150 pesos, así que solo con eso me voy a ir. De ahí me saldrán como 70 porciones. La mayoría de ayotes que hay son tiernos, y esos no sirven, porque te queda pura agua la miel, esos ayotitos son para sopa y guiso”, compartió.

Para este ayote usará tres atados de dulces, canela y pimienta de olor. “Este postre de la purísima es aún más fácil que los gofios, porque solo se pone el dulce al fuego con agua y los olores, me gasté 50 pesos en canela y pimienta. Cuando la miel empieza a hervir le agrego los trozos de ayote y meneo sin parar para evitar que se nos queme”, detalla.

Asimismo, apunta que algunas personas pasan el ayote por agua hirviendo antes de dejarlo caer en el almíbar y asegura que es válido, pero eso depende de cada uno.

Cuando el ayote está cocido, se retira del fuego y se deja enfriar. En este caso, doña Amanda Cruz invirtió 350 córdobas para preparar 70 porciones de ayote en miel.

En ambos brindis tradicionales, doña Amanda Cruz gastó 1060 córdobas.