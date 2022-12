11:09 a.m.

En un sondeo por el Mercado Oriental se pudo comprobar el precio por docena en los diferentes tipos de cuadernos, así como de los uniformes y las mochilas

Aunque la Navidad y los festejos por año nuevo están en la mente de los nicaragüenses en estos días, muchos padres de familia están concentrados en la compra de útiles escolares, debido a que tan solo falta un mes para el inicio del año escolar 2023 y desde ya resienten el incremento en el precio de los cuadernos.

“Un día de estos la Chayo Murillo anunció que ya en enero entran a clases. Tenía guardado mi aguinaldo para comprar los juguetes, pero ya en enero la cosa estará palmada así que me vine a comprar los cuadernos y los uniformes de los tres niños”, dijo Lucrecia Tenorio.

Esta mujer compartió que “lo que más subió son los cuadernos, como 40 pesos por docena, los lapiceros están igual y los uniformes los precios se mantienen, la diferencia con el año pasado es mínima, pero todo lo de cuadernos sí están arriba de los precios tradicionales”.

En un sondeo por el mercado oriental algunos comerciantes aseguran que lo que más se está “moviendo” son los cuadernos y las mochilas.

“Yo todavía no he sacado uniformes, aunque la gente los está viniendo a buscar, pero no es una cosa que digamos se está vendiendo por montón, pero sí los padres andan buscando cómo acomodar el estreno y los uniformes”, apunta doña Soledad, comerciante del mercado oriental.

Costo de los cuadernos

Un propietario de papelería confirmó que hubo alza significativa en el precio de cuadernos y libretas con y sin rayas.

“Los cuadernos subieron y la verdad los compradores se asustan, porque el universitario más barato cuesta 30 córdobas por docena, y antes, ese mismo cuaderno se daba en 25 por docena. Los otros cuestan entre 35 y 45 córdobas”, señala el comerciante que prefirió omitir su nombre.

En cuanto a los cuadernos cosidos, aseveró que el que antes salía a 30 córdobas ahora está en 35, siempre por docena, mientras que los pequeños se cotizan en 30.

“Los lapiceros no han subido, el BIC que es el más económico está en 48 pesos la docena. Los cuadernos más baratos son los pequeñitos engrapados, que llaman de tarea, esos salen a 10 pesos, pero son para niños que están empezando”, apuntó.

Asimismo, este vendedor aseguró que, en su caso, no piensa incrementar los precios de los cuadernos y demás útiles escolares, porque sabe que la situación económica en el país está difícil.

“Algunos padres andan comprando, porque temen que todo suba en enero, pero en mi caso no será así, pues la vida está dura y mientras tengamos los productos ya comprados, no hay razón para subir el precio, aunque algunos colegas comerciantes en realidad se aprovechan”, enfatizó.

Uniformes y mochilas

En cuanto a los uniformes, uno de los comerciantes explicó que el precio varía según la talla y el tipo de tela, pero hizo un estimado de cuánto puede invertir un padre de familia.

“Si se compra uniforme de niño, la camisa puede rondar los 120 pesos la de mejor calidad, mientras que la nacional cuesta entre 80 y 100. Falda y pantalón pequeño van por 150 pesos, los zapatos nacionales para niños y niñas se cotizan en 120 y 15”, señaló.

Asimismo, comparte que entre más grande es la talla más caro es el uniforme y aclaró que cuando los jóvenes usan tallas especiales el uniforme de pantalón, falda y camisa puede sobrepasar los 550 córdobas.

Las mochilas más económicas cuestan 200 córdobas y de ahí las más caras son las de marca, que se pueden comprar hasta por 70 dólares, aunque los comerciantes aseguran que se han movido poco.