Conozca aquí algunas recomendaciones para protegerse de ciberestafas y fraudes telefónicos en estas fechas que se experimentan aumento de casos

En los últimos meses incrementó el número de denuncias por estafas digitales ante la Consultoría del Gestor al Consumidor informó su director Rubén Arriola quien brinda una serie de recomendaciones para evitar que usted sea víctima de estos estafadores digitales.

De acuerdo con Arriola, la organización a la que él representa recibió entre 22 y 33 denuncias en lo que va de este 2022 y dice que en diciembre se incrementan las estafas y engaños realizados a través de las clásicas llamadas telefónicas o por vía WhatsApp que afectan a los sectores más vulnerables de la población nicaragüense. Sin embargo, esta modalidad ha cobrado fuerza en los últimos meses.

En octubre pasado, el propietario de la tienda de perfumería SATHO denunció que fue víctima de estafadores que supuestamente depositaron el dinero de la compra al banco y enviaron a un mensajero de la cadena de entrega a domicilio Hugo para retirar el producto, no obstante, luego del retiro reportaron al banco la transacción como “no autorizada” y el banco bloqueó la transferencia dejando al dueño sin dinero y sin producto.

Por su parte, la vendedora de celulares, Andrea Castillo, denunció que escapó de ser víctima de estafa con el mismo método que otros propietarios de negocios denunciaron y explicó que primero fue contactada a través de un perfil falso de Facebook, quien le dijo que el pedido sería retirado por un repartidor de Hugo.

“Casi siempre, las transferencias las hacen los fines de semana para hacer creer que ya está depositado el dinero y que hasta el lunes aparecerá reflejado en la cuenta bancaria… sentí claramente que me querían estafar y le dije al comprador que le llevaría personalmente el equipo, pero se puso agresivo, se negó y me acusó de ladrona porque ya había hecho el depósito, pero yo no entregué nada ni retiré nada”, dice.

Rubén Arriola, experto en temas de consumidores, explica que “estas estafas digitales” se dan más en fechas de alto consumo como el mes de diciembre, la celebración del 14 de febrero, el Día de las Madre en Nicaragua y el Día del Padre, por lo que recomendó estar alerta.

Aunque la Consultoría le insiste a las víctimas de estafas acudir a la Policía para formalizar su denuncia, la mayoría prefiere no hacerlo.

“Nos escriben al correo, Facebook y WhatsApp de Gestor al Consumidor denunciando y hemos asesorado a las personas que pongan las denuncias”, precisa Arriola.

Recomendaciones

Desde Consultoría, Arriola compartió algunas recomendaciones para estar alertas ante posibles ciberestafas porque en fechas como diciembre se aprovechan más.

“Nosotros hemos orientado a las personas que cuando los llamen y les digan, señor o señora, usted se ganó una camioneta, una casa, un dinero, fíjense del número de donde lo llaman porque con los números internacionales comienzan con un código, además el acento se reconoce”, dice.

Arriola explica que si alguien recibe un mensaje telefónico o por correo electrónico, o incluso también un mensaje de texto pidiendo datos personales de una persona que dice tener una herencia y no haya a quién nombrar y para organizar los trámites necesita de un depósito, sin duda, está ante un intento de ciberestafa.

“Nosotros le decimos a las personas que, si usted no se ha apuntado en una rifa, por ejemplo, tampoco tiene porqué estar pendiente de que alguien lo llame anunciando el premio”, explica.

Agrega que la mayoría de estos ciberdelincuentes son extranjeros que buscan la oportunidad de aprovecharse de los más vulnerables.

“Tengamos mucho cuidado, hermanos consumidores, con dar el número PIN de las tarjetas de débitos o de créditos. No caigamos en el juego de los usurpadores de identidad”, dijo el experto en temas de consumidores.

Rubén Arriola señala que, aunque en Nicaragua existe una ley de Ciberdelitos, esta necesita fuerza legal para castigar a los delincuentes digitales y recomendó grabar las llamadas para denunciarlas ante las autoridades competentes.