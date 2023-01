Niegan ingreso a Nicaragua a periodista y humorista costarricense

En redes sociales, el periodista narró cómo las autoridades de migración lo expulsaron pesé a que iba a vacacionar

El régimen de Daniel Ortega a través de los funcionarios de Migración y Extranjería en la frontera de Peñas Blancas negaron el ingreso a Nicaragua al periodista y humorista costarricense Juan Diego Ramírez, quién expresó que su visita era con fines turísticos no políticos.

En redes sociales, el periodista narró cómo las autoridades de migración lo expulsaron pesé a que iba a vacacionar “Viajaba con la empresa Ticabus con el fin de usar una semana de vacaciones y disfrutar de ese país vecino, entendiendo que tiene limitaciones y diferencias diplomáticas con Costa Rica pero bueno, mi plan era simplemente ir a vacacionar. La sorpresa fue que al llegar a migración un policía ingresa al bus pasa lista menciona mi nombre Juan Diego, vuelve a ver y me dice acompáñenme, resulta que ahí tomaron mi nombre y se dieron cuenta de mi ocupación”.

Según el reportero, el policía cuestionó su ingreso con preguntas tendenciosas simplemente porque en el año 2018 los corresponsales tuvieron una participación activa en la denuncia de atropellos a los derechos humanos de los nicaragüenses.

“Con preguntas tendenciosas me provocaba, no caí en el juego, me pasaron a otra sección para decirme cosas incoherentes para que yo cayera en un juego como de de rebeldía en el que caí, estuve detenido durante hora y media y me confesaron que yo no era apto para ingresar a Nicaragua, a pesar de que iba con un grupo de amigos en un tour a diferentes ciudades de Nicaragua”.

Tras notificarle que no era apto para ingresar a Nicaragua fue expulsado a Costa Rica por lo cual alertó a la comunidad internacional que no es seguro viajar a la nación centroamericana “Me dicen: Usted no va a entrar, sabiendo que si uno provoca a estas personas pueden pasar cosas aún peores, les dije denme mi pasaporte para irme entonces, el oficial me agarró del codo de la mano derecha me sujetó fuerte me sacó adelante todas las personas como un criminal me llevó hasta la línea fronteriza y me tiró en suelo tico”.

Agrega “Evidentemente las razones no eran más que no ser apto, la razón es por no poder ingresar a Nicaragua a disfrutar de mis vacaciones fue por ser comunicador o por ser periodista y eso es lo que está pasando, alerta con Nicaragua, alerta con Nicaragua, no es seguro viajar a Nicaragua”.

El periodista lamenta que las decisiones políticas impidan que los periodistas internacionales visiten Nicaragua “A la comunidad en general piensen muy bien la posibilidad de visitar Nicaragua porque es un pueblo maravilloso, gente linda y costumbres preciosas, geografía increíble pero de políticas autoritarias donde no permiten que la libertad de expresión se manifieste de ninguna forma”.