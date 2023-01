Monseñor Báez cumple 38 años de sacerdocio y recuerda a Monseñor Álvarez

Monseñor Silvio Báez recordó en su aniversario el encarcelamiento de su hermano en la fe, Monseñor Rolando Álvarez, por quien ora pidiendo su liberación

Monseñor Silvio José Báez Ortega, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, cumplió este domingo 38 años de sacerdocio, en donde recordó a su hermano, el Obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, a quien el régimen de Daniel Ortega mantiene encarcelado. El purpurado también recordó a los presos políticos de Nicaragua.

“Vivo con cierto sabor agridulce este aniversario, porque pienso en el hermano Rolando Álvarez que está preso por la dictadura en Nicaragua y le pido al Señor la gracia de su libertad, porque es inocente y que lo haga fuerte. Pido también por todos los presos políticos de Nicaragua y de los demás países de América latina”, dijo Monseñor Báez durante su agradecimiento al finalizar la eucaristía.

Para Monseñor Silvio Báez, “38 años se dicen rápido, pero son 38 años, no han sido 38 años de conquista, de logros, de maravilla, han sido 38 años de fidelidad amorosa del señor, de cercanía, de ternura del Señor en mi vida”, dijo.

El prelado recordó que desde que fue ordenado sacerdote, él Señor ha sido su guía y que ha sentido su amor sobre él.

“Desde hace 38 años, el Señor no me ha dejado solo nunca, su amor y su fuerza me han acompañado, yo le doy gracias, porque puso sus ojos sobre mí, su indigno siervo sin merecerlo y me llamó a este ministerio y luego al episcopado, gratuitamente, por puro amor suyo y le doy las gracias, pero el señor es fiel, tampoco me ha abandonado, ha estado conmigo siempre a lo largos de estos años”, reflexionó Báez.

El agradecimiento de Monseñor fue extensivo a los sacerdotes, amistades y familiares que a lo largo de su ministerio le han tendido la mano en los momentos difíciles.

“Quiero también agradecerles a tantos sacerdotes que me han tendido la mano y al pueblo de Dios, que me ha sostenido con su cariño, especialmente al pueblo de Nicaragua. Gracias por el cariño, como buenos nicas yo sé que ustedes exageran con el cariño hacia mí, pero yo igualmente se los agradezco e igualmente se los correspondo con la misma exageración”, manifestó Monseñor Silvio.

Monseñor Báez agregó que seguirá entregándose al servicio de la Palabra y que seguirá al lado del pueblo de Dios.

“Me he entregado sin medidas al pueblo de Dios y deseo seguirlo haciendo, ese ha sido mi interés, todo mi objetivo, toda mi entrega, el Señor me llamó para gastar mi vida en favor del pueblo fiel santo de Dios”, dijo.

“En medio de los ataques del mundo, en medio de las decepciones al interior de la iglesia, el Señor ha sido mi fortaleza y a él le doy gracias y le vuelvo a entregar mi vida con todas las fuerzas de mi corazón”, finalizó el Obispo Auxiliar de Managua.