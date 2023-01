Pobladores hacen el llamado a las autoridades a instalar rótulos de advertencia de presencia de cocodrilos en la zona

Ciudadanos de San Juan del Sur, municipio de Rivas demandan a las autoridades locales la instalación de rótulos con advertencia de que en esa área han divisado al menos un cocodrilo para evitar que algún niño sea atacado.

Según la pobladora Yahoska Fonseca Gutíerrez, todas las tardes ha logrado observar un cocodrilo que sale en la bocana de un río que desemboca en el mar y este 18 de enero se comió un perro.

“Ayer, fue un perro, el cocodrilo ya comenzó a salir fuera del agua para poder sustentar su hambre, lo que me da miedo es que luego sea un niño o un adulto porque no hay rótulos que indiquen que no se metan ahí”, expresó.

Agregó que ella logró persuadir a tres canes que estaban jugando a la orilla, pero uno de estos se acercó al agua y fue atrapado por el salvaje animal.

Fonseca teme que ocurra otra tragedia por lo que hizo el llamado a la instalación de señalizaciones para que ningún otro can ni persona sea víctima del réptil ya que esa área recientemente fue muy visitada por bañistas en diciembre y principios de enero.

“La parte donde está el cocodrilo es en la bocana del río, o sea en la unión del mar y el río, lugar donde no hay puente por lo cual las personas que trabajan cruzan el río en panga o cuando la marea está baja pasan caminando”, agrega.

Al igual que Fonseca otros ciudadanos consideran que los rótulos podrían ser la mejor herramienta para que los visitantes sean alertados de la influencia de vida silvestre en la zona.

Ecosistema

Los cocodrilos tienen un rol importante en la ecología. Los estudios señalan que entre menos cocodrilos hay, menos peces se obtienen. Esta especie se sitúa al final de la cadena alimenticia por ser depredadores.

Los cocodrilos llegaron hace más de 240 millones de años. Su aporte permite mantener el flujo hídrico de los canales en los manglares y pozas donde se reproducen peces y camarones.

Asimismo, consumen especies que han muerto de forma natural evitando que proliferen bacterias en el ecosistema.