El obispo de la diócesis de Tilarán-Liberia ora por la iglesia mártir, por obispos, sacerdotes, diáconos y laicos encarcelados. Asegura que hay una dictadura que promueve la lucha de clases, lo que finalmente lleva a sembrar el odio

Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo Diócesis de Tilarán-Liberia, en misa solemne de San Blass, santo patrono de Nicoya, en Guanacaste, Costa Rica, pidió orar por la iglesia mártir y perseguida en Nicaragua y asegura que en el país se está sembrando el odio por la lucha de clases impulsada por una dictadura de izquierda, por tanto marxista leninista.

“¿Cuántos de ustedes oran por Nicaragua todos los días? Oremos por la iglesia mártir de Nicaragua, perseguida y encarcelada, la iglesia con un obispo en la cárcel, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos, tratados como delincuentes solo por creer en la libertad religiosa, solo por creer en la libertad de prensa, solo por creer en la democracia son traidores a la patria”, señala monseñor Salazar en su homilía de este 3 de febrero, transmitida en su página de Facebook.

Asimismo, el obispo dijo que con esa homilía, si estuviera en Nicaragua “ahí estaría un carro, una perrera, la policía, el ejército, esperándome para llevarme a la cárcel. Necesitamos libertad de expresión, la democracia no es el sistema político perfecto, pero es el mejor que hay, con todos tus defectos, es el mejor que hay”.

Lea más: Exasesor de la OEA: monseñor Álvarez es una “carta de negociación” para la dictadura que quiere salir del hoyo

Monseñor Manuel Eugenio Salazar, obispo Diócesis de Tilarán-Liberia, en misa solemne de San Blass, santo patrono de Nicoya, en Guanacaste, Costa Rica, pidió orar por la iglesia mártir y perseguida en Nicaragua y asegura que en el país se está sembrando el odio por la lucha de clases impulsada por una dictadura de izquierda, por tanto marxista leninista.

“¿Cuántos de ustedes oran por Nicaragua todos los días? Oremos por la iglesia mártir de Nicaragua, perseguida y encarcelada, la iglesia con un obispo en la cárcel, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos, tratados como delincuentes solo por creer en la libertad religiosa, solo por creer en la libertad de prensa, solo por creer en la democracia son traidores a la patria”, señala monseñor Salazar.

Asimismo, el obispo dijo que con esa homilía, si estuviera en Nicaragua “ahí estaría un carro, una perrera, la policía, el ejército, esperándome para llevarme a la cárcel. Necesitamos libertad de expresión, la democracia no es el sistema político perfecto, pero es el mejor que hay, con todos tus defectos, es el mejor que hay”.

“No es con las dictaduras de derecha o izquierda que se solucionan los problemas de un país, es con el trabajo y el respeto a los derechos humanos, muchos que gobiernan Nicaragua actúan a conciencia, creen que están haciendo lo mejor, pero no están haciendo lo mejor sino que están haciendo un daño al pueblo nicaragüense”, insistió monseñor Salazar.

El obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, dijo también que muchos de ellos creen que están haciendo lo mejor en pro del proletariado, de los pobres, de los campesinos y puede que estén actuando con recta intención, pero no es la forma, irrespetando los derechos humanos.

“El problema de una dictadura de izquierda y que las hay en el mundo es que se basa en la lucha de clases, los ricos son los malos, los pobres son los buenos. Pobres revélense en y maten a los ricos. El problema de la lucha de clases es qué es marxismo-leninismo, Marx y Lenin, que siembra el odio, el odio es contra el evangelio, contra Jesucristo, que nos enseña el amor”, aclaró.

“Jesucristo enseña el amor no el odio y el problema de la lucha de clases es que en el fondo está el odio, odiar al prójimo, al hermano, tengo que matar, eliminarlo porque él no piensa igual a mí, ese es el problema que se está sembrando en Nicaragua el odio, el rencor, la venganza y el que a hierro mata a hierro muere”, enfatiza.

Ora por cristianos católicos y evangélicos

El obispo de Tilarán en su homilía pidió a los presentes vivir los valores cristianos, los valores evangélicos, “en ese contexto, con mucho dolor y mucha tristeza seguimos las noticias de todo lo que pasa en Nicaragua, con mucho dolor y mucha tristeza porque Guanacaste y Upala tienen raíces históricas y culturales con el hermano pueblo de Nicaragua y todo Costa Rica como país vecino”.

El obispo reconoce que gracias a muchos trabajadores nicaragüenses, Costa Rica mantiene su economía, porque “ya hay ticos que no quieren cortar el café y cortar caña, no quieren ser choferes, ni domésticas, también nos une la fe en Cristo y el amor a la virgen María con Nicaragua, no podemos desentendernos de la iglesia nicaragüense y decir pobrecitos, sino que tenemos que hacer algo, empezando por la oración”.

“Que la santísima virgen María, La Purísima sin pecado concebida, haga un milagros para nuestro hermano pueblo en Nicaragua y sostenga la virgen María fuerte al cristianismo evangélico y católico en Nicaragua, que sean fieles a Jesucristo”, concluyó.