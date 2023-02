Obispo de Danlí: «Monseñor Álvarez no quiere ni Roma ni Washington, quiere Nicaragua»

«A estas alturas, los Ortega Murillo están arrepentidos de esa madrugada en que lo capturaron», afirma monseñor José Antonio Canales sobre el obispo de Matagalpa

El obispo hondureño de Danlí, monseñor José Antonio Canales, señaló este jueves que su homólogo Rolando Álvarez es una persona valiente si decidió quedarse como prisionero político al no salir del país junto a los otros 222 reos políticos desterrados a Estados Unidos este jueves.

Para el prelado hondureño, Álvarez desea continuar como una figura de denuncia ante los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Si se confirma que él se ha quedado, eso reafirma su postura. Él quiere seguir siendo una figura que denuncia, una figura que está en el propio Nicaragua para decir basta ya a tanta ignominia, a tanto atropello, a tanta falta de cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos», manifestó monseñor Canales.

Monseñor Rolando Álvarez fue sacado de su casa esta madrugada, a las 3:00 de la mañana, contra su voluntad, pero no subió al avión que en la mañana de hoy jueves llevó a 222 prisioneros políticos del orteguismo a Washington D. C. «No me extraña su postura porque es un hombre valiente, que tiene muy clara su postura. Para el régimen es y sigue siendo una piedra en el zapato. A estas alturas, están arrepentidos de esa madrugada en que lo capturaron», indicó monseñor Canales.

En el Chipote

Una familiar de monseñor Álvarez fue a preguntar hoy a el nuevo Chipote por él, para conocer su paradero, pero no le dieron razón. Otros sacerdotes consultados por DESPACHO 505 tampoco saben de él.

Los presos políticos nicaragüenses se enteraron de que habían sido excarcelados y expulsados a EE.UU. en las puertas del avión que los ha llevado este jueves desde Nicaragua al país norteamericano.

Así lo explicó en declaraciones a la prensa el que fuera precandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro fuera del hotel donde el grupo ha sido trasladado y donde alguno de ellos pernoctará.

Chamorro afirmó que no fue hasta encontrarse en la entrada del avión que se enteraron de su destino y les hicieron firmar un documento para aceptar el viaje.