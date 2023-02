Un centenar de desterrados políticos de Nicaragua son ubicados con familias de acogida en Estados Unidos

Abunda la solidaridad en Estados Unidos con los desterrados por la dictadura. Les han ofrecido casa, trabajo y asistencia legal y social

En los últimos tres días en los pasillos del Hotel Westin se ha visto un corre corre de voluntarios, representantes de organizaciones, exiliados y ciudadanos estadounidenses que vienen para ayudar a los desterrados por la dictadura de Daniel Ortega de Nicaragua.

“Es un drama terrible lo que esta gente está viviendo. De la noche a la mañana se ven en un país que no conocen, no tienen familia, amigos y no pueden volver a Nicaragua. Por eso estamos aquí para ayudar en lo que haga falta”, dice Carolina Gutiérrez, una nicaragüense residente de Washington que vino para asistir a sus compatriotas a Despacho 505.

Les ayuda a rellenar los formularios de solicitud de permiso de trabajo, explica cómo se pueden desplazar por la ciudad y qué tienen que hacer en el aeropuerto si van a viajar.

“Bienvenidos a los Estados Unidos, a la tierra de la libertad, aunque no en las mejores circunstancias, pero ya están aquí, libres y no van a estar solos”, les dice Samantha a un grupo de desterrados mientras hurgan en unas bolsas de ropa que decenas de personas han venido a dejar hasta la puerta del hotel.

109 NICARAGÜENSES EN HOGARES TEMPORALES

“Ya están todos ubicados con las familias que han ofrecido sus casas, les han ofrecido trabajo y mucha coordinación con diferentes grupos de exiliados”, explica Anita Wells, presidenta de la Alianza Nicaragüense Americana de Derechos Humanos (NAHRA), la organización que coordinó con el Departamento de Estado la ubicación de las personas.

Para poder autorizar a una familia de acogida, el Departamento de Estado realizó una investigación previa para garantizar que tienen las condiciones básicas de alojamiento y que no carecen de antecedentes penales.

De los 222 desterrados 109 fueron ubicados en familias de acogida que se registraron como voluntarios. Los otros 113 serán recibidos por familiares residentes en Estados Unidos.

ÚLTIMO DÍA DE ASISTENCIA OFICIAL

Este domingo es el último día que los desterrados nicaragüenses tienen asistencia oficial del Departamento de Estado, que ubicó por cuatro días en dos hoteles de Virginia al grupo de 222 personas.

La mayoría ya han abordado sus vuelos a diferentes destinos de Estados Unidos. Serán recibidos por familiares, organizaciones o ubicados con familias de acogida en ciudades como Chicago, Indianápolis, Atlanta, Miami, Los Ángeles, San Francisco y Nueva York.

El Consulado de España en Washington envió a parte de su personal para gestionar las solicitudes de nacionalidad española de los nicaraguenses declarados apátridas.

El Departamento de Estado brindó a los desterrados un teléfono celular, un boleto aéreo a la ciudad de destino y un bono de 300 dólares.

Los excarcelados políticos llegaron a Estados Unidos sin nada y abandonan el Hotel Westin con cargados de ropa, zapatos y con la certeza de que no estarán solos.

“Hemos sentido la solidaridad y la agradecemos. Lo que nosotros vivimos no se lo deseo a nadie, es una injusticia, pero aquí con toda esta gente que viene, te pregunta cómo estás, qué te hace falta, se siente como una gran familia, la familia nicaragüense porque eso es lo que somos”, comenta Bryan Cornejo antes de su viaje a Nueva York.