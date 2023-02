Despojan de su nacionalidad y roban su casa a periodista Lucía Pineda Ubau

La periodista es una de las 94 personas que fueron despojadas de sus derechos civiles este miércoles. Ella afirma que está en paz, pero la dictadura no, porque sus demonios no se los permite

“Yo estoy tranquila, pero la dictadura y sus demonios no”, dijo Lucía Pineda Ubau al enterarse que Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron quitarle su nacionalidad nicaragüense y le confiscaron su casa en Managua.

“Esa noticia de parte del régimen que es ilegal, esa decisión sale un juez lee una resolución donde nos despoja de nuestra nacionalidad nicaragüense, pero mi ombligo está en San Carlos, Río San Juan. Ahí nació Lucía Pineda Ubau, el 8 de septiembre, Día Internacional de los periodistas, en 1973”, dijo Pineda, quien asegura que no le sorprende esta decisión que también le fue aplicada a monseñor Silvio Báez y a otros periodistas que están en el exilio.

La directora de 100% Noticias es también ciudadana costarricense, aunque nació, se crió y estudió en Nicaragua.

“Son unos ladrones y Dios me va a devolver lo que me está robando. Ellos piensan que nos van a callar quitándome la nacionalidad, robándose mi casa, la casa que yo construí… Fue un terreno que me regaló mi madre, gracias a Dios, verdad, que tiene esa posibilidad, construí yo mi casa con préstamos en un banco, la pagué con la herencia que me dejó mi padre, don Francisco Pineda”, aclaró la reconocida periodista.

No le interesan los cargos públicos

A ella la inhabilitaron para ejercer cargos públicos a perpetuidad, lo que a ella le causó gracia, pues confiesa que nunca ha estado interesada en puesto alguno, pues su única pasión es su trabajo periodístico.

“La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo tiene los días contados, Dios el todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos dará su victoria sobre Nicaragua, porque estamos ante una dictadura militar y demoníaca inédita en esta región, que trata de avasallar a todas las personas que no pensamos de forma criminal como ellos, porque nosotros queremos un país en libertad, un país donde se respeten los derechos humanos, un país donde podamos ejercer nuestra profesión como periodistas, gracias a Dios”, prosiguió.

“Desde esa celda, desde las mazmorras oscuras del Chipote viejo yo decía si me la quitan (la casa), Dios me va a regalar una casa mejor, Dios me va a prosperar, porque es un Dios de victoria. Dicen ellos que ahora están en paz, porque mandaron a todos desterrados, 222 desterrados dicen que hay paz en el Chipote, dicen ellos que hay paz en Nicaragua, pero ellos no viven en paz, sus demonios no los dejan vivir en paz”, dijo la periodista.

“Monseñor Álvarez les trabó sus planes”

Lucía Pineda Ubau también refirió que el régimen quiere que el periodismo se calle y no diga la verdad y quieren sembrar el miedo y el terror, pero le digo a los nicaragüenses que “no se sientan tristes, desde aquí le podemos decir estamos con vida gracias a Dios y muchos periodistas escapamos de la muerte, pero Ángel Gahona no pudo, la dictadura lo mató”.

Ella también insta a todas las personas e instituciones despojadas a que sigan haciendo su trabajo porque Dios les ayudará a todos.

“Le digo a mi familia, con los que no hemos hablado, que se estén tranquilos, que esta es una lucha por la verdad de Nicaragua, por la justicia, por las libertades, es una lucha también de estar en los caminos de Dios. Ese juez después nos va a venir a pedir perdón”, insistió.

“Da indignación pero lo robado va a regresar y hasta mejor, prosperados y en victorias pero la victoria es de Dios, la libertad de Nicaragua es de Dios. No es una dictadura que decís que ustedes saben contra qué estamos luchando, pido oración por monseñor Álvarez, porque su vida está en riesgo y si le pasa algo los responsables serán los Ortega Murillo, todo porque monseñor les trabó sus planes, por eso es que reaccionan así y ahí lo tienen en celdas de máxima seguridad, pero eso va a pasar. Vamos a ver la victoria de Dios en Nicaragua”, concluyó.