SIP condena a Daniel Ortega por despojar a periodistas de su nacionalidad

10:09 a.m.

Además de despojarlos de la nacionalidad, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron confiscar las propiedades de los periodistas “apátridas”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó este viernes al presidente y a la vicepresidenta de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, respectivamente, por despojar de nacionalidad esta semana a una veintena de periodistas y calificarlos de "traidores a la patria".



En un comunicado, la organización regional, que tiene su sede en Miami, Florida (EE.UU.), condenó la orden de despojo de nacionalidad y expropiación de bienes dictada por Ortega esta semana.



Entre los periodistas afectados el pasado miércoles figuran Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38 Premios de Periodismo Ortega y Gasset y director de Confidencial y Esta Semana, además de Wilfredo Miranda, colaborador en Nicaragua del diario español El País y ganador del Premio Iberoamericano de Periodismo Rey de España 2018.



También los directores de medios digitales Lucía Pineda (100 % Noticias), Luis Galeano (Café con Voz), Jennifer Ortiz (Nicaragua Investiga), Patricia Orozco (Onda Local), Manuel Díaz (Bacanal Nica), Álvaro Navarro (Artículo 66), David Quintana (Boletín Ecológico), Aníbal Toruño (Radio Darío), Santiago Aburto (BTN Noticias) y Jimmy Guevara (Criterios).

Asimismo, los comunicadores Sofía Montenegro, Silvia Nadide Gutiérrez y Camilo de Castro Belli, hijo de la poeta Gioconda Belli, a quien también le retiraron su nacionalidad.



El movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), gremio de comunicadores, hizo la denuncia el pasado jueves.



"Condenamos estas medidas. La expropiación de bienes periodísticos y el despojo de la nacionalidad de los periodistas son inaceptables, pero no sorprendentes para este régimen que sigue ocupando uno de los últimos puestos de nuestro índice Chapultepec", dijo el presidente de la SIP, Michael Greenspon.



Director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, de Estados Unidos, Greenspon se refirió así al índice elaborado anualmente por la organización para clasificar a los países en función de sus acciones que afectan a la libertad de expresión y prensa.

Por su parte, Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, hizo referencia a las advertencias que viene haciendo esa organización desde 2018 sobre "las intenciones del régimen cuando aprobó una batería de leyes como estrategia para amordazar las libertades de prensa y expresión y profundizar su totalitarismo".



Desde entonces, añade, "la SIP vino denunciando por anticonstitucionales y 'violatorias' del derecho internacional la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz".



El pasado viernes, recuerda la organización regional, fueron afectados por la misma medida los periodistas Miguel Mendoza, Miguel Mora, Manuel Antonio Obando, Wilberto Artola, Sergio Cárdenas, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, miembros del directorio de La Prensa, así como Juan Lorenzo Holmann, gerente general de ese diario y vicepresidente regional por Nicaragua de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP.



"Todos habían sido expulsados y desterrados como parte de un contingente de 222 personas que llegó en un vuelo chárter a Washington", recoge el comunicado.