La tasa de suicidios en Nicaragua ha incrementado en el último año, indica el Mapa de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), colocado en el sitio web de la institución sanitaria.

El Ministerio de Salud reporta que en el año 2022, al menos 426 nicaragüenses se suicidaron, lo que muestra un aumento de 61 personas en comparación con el 2021, en donde 365 ciudadanos se suicidaron.

La tasa de suicidios ha crecido en los últimos dos años. En el 2020 al menos 330 nicaragüenses decidieron acabar con su vida. En el 2021, hubo un incremento de 35 suicidios en comparación al año anterior, señala el Minsa.

Atienda las señales

Los aumentos de suicidios entre nicaragüenses han encendido las alarmas entre los psicólogos, quienes piden estar alertas ante las señales de los ciudadanos con posibles deseos de privarse de la vida.

El psicólogo Róger Martínez, explica que la depresión es una de las principales causas que conllevan a que una persona se suicide, por lo que recomendó a la ciudadanía a ayudar a la persona que muestre indicios de depresión o ansiedad, que podrían mezclarse con la falta de empleo.

Muchas veces, “el ambiente puede tener bastante influencia en que la persona vaya sintiendo que su vida no tiene sentido y por ende esté considerando tomar medidas tan drásticas como esta. Lo primordial es no juzgar a la persona, o sea no decirles a la débil que sos o por esa cosa tan pequeña estás sintiéndote así”, expresó.

“Quién está pensando en suicidarse, habla y da señales, empieza a decir ´qué mal me va, mejor yo no existiera´, entonces cuando la persona da estos comentarios da estas señales y lo principal de la familia es no juzgar sino ser abiertos para preguntar por qué estás diciendo eso, cómo te sentís, y ser comprensibles con respecto a los sentimientos y a las emociones de la persona o del familiar”, recomienda Martínez.

Otro de las señales que hay que tomar en cuenta es el repentino cambio de ánimos en la persona.

“Hay que ponerle atención en sus cambios de estado de ánimo en una persona que por ejemplo, que es abierto o que es alegre y de pronto cambia o también lo contrario, una persona que es cerrada, que es introvertida que es parte de su de su naturaleza o de su normalidad que cambie su estado de ánimo bruscamente, preguntarle por qué está sucediendo o que está sintiendo por dentro”, sugiere el terapeuta.

Róger Martínez recomienda que en todos los casos, lo mejor es que las personas busquen atención profesional de manera oportunidad para poder tratar los problemas depresivos.