8:35 a.m.

En una entrevista al medio de comunicación Infobae, el Papa Francisco aseguró que la dictadura de Daniel Ortega es “hitleriana”, por mantener como preso político al obispo Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de cárcel.

El periodista de Infobae preguntó “La segunda tiene que ver con Nicaragua. En un primer momento parecía tomársela solamente con los opositores o con aquellos que pensaban diferente; de hecho acaba de expulsar al destierro a 222 opositores. Pero también veo un ataque muy fuerte a la iglesia católica. Echaron al nuncio, ahora prohíben las procesiones de Semana Santa. Y [hay] una frase del mandatario diciendo [que] “los obispos, los curas, los papas, son una mafia”. ¿Qué piensa de esto?”

Al respecto, el Papa Francisco sostuvo que "Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Daniel Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio”.

Agrega “Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. Guarangas”.

Esta es la primera vez que el Sumo Pontífice se refiere a la situación que vive Nicaragua de forma tan contundente, desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril 2018.

Mafia

A finales de febrero 2023, Daniel Ortega, calificó de "mafia" a la Iglesia católica y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al Papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

Durante un acto oficial en el que rindió honores al héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934), Ortega dijo que Jesucristo resucitó en los pueblos y "no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos, los cardenales, y los papas, que son una mafia".

"Miren los crímenes que han cometido. ¡Cuántos crímenes han cometido y siguen saliendo crímenes todos los días y los están juzgando! Crímenes que cometen por tener regulaciones absurdas", lanzó Ortega en su discurso ofrecido desde la Avenida de Bolívar a Chávez, en Managua.

El dirigente sandinista acusó a los líderes de la Iglesia Católica de cometer "crímenes en el campo financiero" y aseguró que "allí tienen un proceso ahorita en el Vaticano, por cómo han malversado millones, porque han manejado millones ellos siempre".

"NO RESPETO NI A REYES NI A PAPAS"

Asimismo, Ortega dijo que no respeta "ni a los reyes ni a los papas" y tampoco a los obispos nicaragüenses.

"¿Qué respeto le puedo tener a los obispos que he conocido en Nicaragua, si eran somocistas? Era un niño cuando pasó el funeral de (Anastasio) Somoza (García, en 1956) y los obispos enterraron a Somoza como príncipe de la Iglesia, es decir como si era un cardenal de la iglesia Católica", reprochó.

Luego cuestionó el método de elección del Papa: "¿Quien elige al Papa? ¿Cuántos votos consigue el Papa entre el pueblo cristiano?".

"Si vamos a hablar de democracia (...), el pueblo debería elegir en primer lugar a los curas del pueblo, luego a los obispos, a los cardenales, y tendría que haber una votación en el pueblo católico en todas partes para que se elija también al Papa por voto directo del pueblo", indicó.

"¡Qué sea el pueblo el que decida y no la mafia que está organizada en el Vaticano!", enfatizó.