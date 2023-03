La abogada Martha Patricia Molina, advierte una arremetida del régimen de Daniel Ortega en contra del clero en Nicaragua como represalia por las recientes declaraciones del Vaticano

La abogada e investigadora Martha Patricia Molina prevé cruentos ataques en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua como respuesta del régimen de Daniel Ortega a las declaraciones vertidas esta semana por el Papa Francisco, quien calificó a la dictadura de "comunista, hitleriana y grosera".

“Lo que se espera es que las agresiones continúen posiblemente más fuerte en contra del clérigo. Hemos seguido de cerca las denuncias masivas de sacerdotes, obispos y seminaristas y la mayorías no han sido publicadas por el temor a que la dictadura continúe con este patrón” advirtió Molina, quien en noviembre del año pasado presentó un informe que documenta más de 400 ataques en contra de la Iglesia, sus líderes y sus templos, entre el 2018 y 2022.

“Todas las iglesias alrededor del país son vigiladas por paramilitares y CPC y las visitas son contínuas de policías y sacerdotes, lo que pasa es que esto queda a lo interno porque es una política de la iglesia para evitar mayores daños” dijo Molina.

Martha Patricia Molina, cree que la política del Vaticano respeta las Conferencias Episcopales de cada país y por eso ha sido prudente “Nunca he creído que el Papa Francisco está en silencio , la iglesia tiene respeto por las instituciones. Creo que ahora en su discernimiento ya se ha dado cuenta que todas las posibilidades de diálogo con la dictadura nunca van a rendir frutos porque no hay disponibilidad de crear un ambiente pacífico en el país” refirió la también experta en temas de Corrupción y Estado de Derecho.

La abogada, considera que en esta ocasión el Papa Francisco ha sido extremadamente oportuno “ha hecho una excelente descripción de lo que es el dictador Ortega comparándolo ya no con Somoza, sino con uno de los personajes más nefastos de la historia como es Adolfo Hitler porque esto es lo está haciendo la dictadura asesinando a un pueblo que solamente busca la paz”.

Ortega no está desequilibrado

De todos los calificativos atribuidos a Daniel Ortega y Rosario Murillo, el único que no acepta Martha Patricia Molina es el de “desequilibrado” “Yo no me atrevería a decir eso porque en un futuro ellos van alegar que no se les puede juzgar porque estaba enfermo mental y no es así. La dictadura en estos momentos está actuando con dolo. Sabe lo que hace y lo quiere hacer”.

LEER MÁS: Papa Francisco espera cambio de régimen en Venezuela y carga contra la "dictadura grosera" de Nicaragua

La analista agregó que “La dictadura está actuando con todo el conocimiento del mundo y queriendo esconder bajo una figura jurídica completamente inconstitucional y también van en contra de todos los Derechos Humanos a pesar de haber firmado en convenios internacionales” concluyó Molina.

El último vejamen del régimen sandinista en contra de la Iglesia Católica fue limitar los viacrucis. Tal actividad penitencia antes se hacía en las calles de los municipios y la cercaron al interior de las parroquias.