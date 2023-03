El pasado 21 de febrero Daniel Ortega calificó de "mafia" a la Iglesia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa

El régimen de Daniel Ortega confirmó la suspensión de las relaciones diplomáticas con el Vaticano, luego que el papa Francisco calificó de "dictadura grosera" al régimen de Nicaragua que dirige Ortega.

“Ante la información que ha sido divulgada por fuentes aparentemente vinculadas con la Iglesia Católica, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de nuestra Nicaragua, Bendita y Siempre Libre, precisa que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las Relaciones Diplomáticas”, reza la nota de prensa divulgada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

Agrega “Se hace notar cómo los medios vinculados al terrorismo golpista que atacó y asesinó al Pueblo nicaragüense en abril 2018, fueron quienes divulgaron esa noticia tergiversada que en estos tiempos se conoce, como noticia falsa”.

El ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo Mcfields, escribió "Dictadura de Nicaragua asegura que "ha planteado" suspensión de relaciones con el Vaticano. Emiten ambiguo y escueto comunicado".

"Dictadura grosera"

El papa Francisco calificó de "dictadura grosera" el régimen de Daniel Ortega, tras la condena de un obispo nicaragüense a 26 años y 4 meses de prisión, aseguró el sumo pontífice en una entrevista publicada este viernes.



"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", aseveró Francisco al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, con motivo del décimo aniversario de su papado.



El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, muy crítico con el régimen de Ortega, fue condenado el pasado 10 de febrero a 26 años y 4 de meses de prisión tras ser declarado culpable por delitos considerados "traición a la patria", en medio de la crisis que vive el país centroamericano.

LEER MÁS: Martha Patricia Molina prevé más violencia en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua



Monseñor Álvarez rechazó subirse al avión que lo llevaría, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, opositores, hacia Estados Unidos, lo que provocó la furia de Ortega, que lo tachó de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".



Dictadura de Nicaragua asegura que "ha planteado" suspensión de relaciones con el Vaticano. Emiten ambiguo y escueto comunicado. pic.twitter.com/dRe4Yesld7 — Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) March 12, 2023

"Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas... Son un tipo de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas", afirmó la máxima autoridad de la Iglesia católica.





El pasado 21 de febrero el mandatario nicaragüense calificó de "mafia" a la Iglesia y la acusó de ser antidemocrática por no permitir que los católicos elijan por voto directo al papa, a los cardenales, a los obispos y a los sacerdotes.

El papa Francisco, de 86 años, cumplirá el próximo lunes diez años al frente de la Iglesia católica, un período en el que ha centrado sus esfuerzos en reformar la Santa Sede para hacerla más transparente y efectiva, no sin la oposición de los sectores más conservadores del Vaticano.