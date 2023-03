Báez: "Son ciegos" los indiferentes y los que guardan silencio ante injusticias de tiranos

En su mensaje dominical, monseñor Silvio Báez llama “ciegos” a los que reprimen y a los que callan ante la represión

Monseñor Silvio José Báez Ortega, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, en su homilía de este domingo, hizo referencia a la ceguera social. El purpurado llamó “ciegos”a los que violentan los derechos y a los que callan ante la injusticia.

“Son ciegos los que se creen poderosos porque violentan los derechos y las libertades de las personas. Son ciegos los que optan por callar cuando ven que la gente es agredida, reprimida o exiliada, y piensan que nunca les va a tocar a ellos la misma suerte” expresó Baez, en su homilía del IV domingo de Cuaresma.

En su mensaje dominical, el religioso también hace referencia a los indiferentes, aquellos que intentan ignorar la realidad de una sociedad.

“Son ciegos los que piensan que con su indiferencia y su silencio ante la injusticia, lograrán ser tratados con benevolencia de parte de los tiranos. Son ciegos quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos que no pasarán jamás, y por eso les rinden culto y les entregan su corazón y su conciencia”, expresó Monseñor Báez.

El prelado también hizo referencia al evangelio de este domingo, en donde las lecturas relatan como Jesús cura a un ciego de nacimiento, a alguien que había vivido toda su vida sumido en total oscuridad pero que fue sanado.

“Las cegueras no deben durar para siempre. Creer es un modo de ver, sin resignarse a la tiniebla” , reflexionó Báez.

El religioso comparó a las religiones silentes con los fariseos, que creen saberlo todo, e imponen su verdad.

“Los fariseos representan a la religión que no se interesa por el bien del ser humano y que solo sabe hablar de sí misma y para ella misma. ¿De qué sirve una religión que sólo está para defender sus verdades, celebrar sus cultos e imponer su doctrina? ¿De qué sirve una religión que no está atenta a la realidad y no es sensible al sufrimiento de la gente, que no se pone de parte del débil y no se compromete en la lucha contra las tinieblas?”, señaló Monseñor Silvio.

En su mensaje, Baez aprovechó para enviar un mensaje a los fanáticos, aquellos que creen que los sistemas son eternos. “Son ciegos quienes creen ingenuamente que hay personas o sistemas políticos que son eternos que no pasarán jamás, y por eso les rinden culto y les entregan su corazón y su conciencia”, dijo Baez, desde su exilio forzado.

Este domingo, Monseñor Silvio Báez, concluyó su mensaje con palabras de aliento y no resignación “No vivamos en el engaño, no rechacemos la verdad, no nos cerremos en nuestras ideas, no nos resignemos a la oscuridad. Hoy hemos escuchado a Jesús decir: “Yo he venido para que vean los que no ven, y los que ven se queden ciegos”, finalizó Monseñor Silvio Báez.