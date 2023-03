9 a.m.

Oficialismo encontró un obispo delgado, pálido pero "con mucha fuerza interior y en paz" a pesar del encierro ilegal en el penal Jorge Navarro de Tipitapa

La dictadura de Daniel Ortega ordenó que sus operadores de propaganda entrevistaran a Monseñor Rolando Álvarez durante una visita familiar otorgada este fin de semana que sirvió para exhibirlo. El ardid fue un intento de desmentir las violaciones de sus Derechos Humanos que padece el religioso en su arbitrario encarcelamiento, pero el hecho mismo de estar preso siendo inocente es el atropello mismo a los derechos.

Custodios del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, condujeron a Monseñor Álvarez hacia las cámaras de oficialistas, donde le permitieron hablar “Gracias a Dios Bien. Con mucha fuerza interior y con mucha paz. Hemos platicado, hemos comido, ellos son mis hermanos” en alusión a su hermana Vilma y su hermano Manuel Antonio Álvarez, quienes finalmente lograron verlo luego de más de 40 días de angustia.

El periodista oficialista Juan Cortez de canal 4 que en sus twitter y otras notas repite que es parte de "mafia" y es "sotanudo", se desbordó en llamarlo "monseñor", y pidió al obispo de Matagalpa confirmara que recibe trato digno y humano, lo cual Álvarez expresó “gracias a Dios y a las autoridades del penal”.

El comunicador, se atrevió a decir al obispo de Matagalpa que se alegraba de verlo “bien”.

Leer más: Encarcelan a joven católico en Tipitapa tras participar en viacrucis

"Nos alegra verlo bien" -Monseñor respondió: Vos me ves bien? ¿Saludable? Y la cara cómo me la ves?" Cuestionó en referencia al rostro demacrado que no esconde las secuelas del encierro.

Monseñor Rolando Álvarez, no desaprovechó la oportunidad de evangelizar desde los muros de la prisión.

“Hoy (ayer) es día de la Anunciación del Ángel a la madre para que con su SÍ, el verbo se hiciera carne para que habitara con nosotros, para nuestra salvación y redención…La Madre siempre nos protege y nos cubre a todos con el mismo amor materno” concluyó el sacerdote, quien se ha convertido en la máxima figura de resistencia frente a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde su presidio.

#LoÚltimo Así reportó el oficialista canal 4, la exhibición que hicieron de Monseñor Álvarez en Penal de Tipitapa. Monseñor sereno y en paz se le rió en su cara a propagandista cuando éste le dijo "lo veo bien Monseñor". Régimen lo mostró ante fuertes presiones por su secuestro pic.twitter.com/2ARmMHmxLX — 100%NOTICIAS (@100noticiasni) March 26, 2023

Dictadura hasta forró paredes con cortinas

En el penal de Tipitapa, la dictadura forró con cortinas blancas las paredes de la sala donde autorizaron visita para monseñor Rolando Álvarez. Reconocidos torturadores son los que sirvieron la mesa para que el obispo comiera con sus hermanos.

El excarcelado político Róger Martínez reconoció a Venancio Alaniz, quien aparece hablando al obispo y hermanos.

"El que llegaba a nuestras galerías a decir que no temía agarrar un arma para balacearse con cualquiera a manera de amenazarnos, dió órdenes de botarnos la comida, golpearnos y se menciona como quien ordenó de disparar el día que asesinaron a Eddy Montes. Hoy tiene a Monseñor Alvarez bajo secuestro en la cárcel modelo. Pagará sus delitos" dijo el conocido psicólogo Martínez.