Sergio Ramírez dice que nadie puede desterrarlo de la lengua que es su patria

El escritor nicaragüense y Premio Cervantes Sergio Ramírez aseguró este lunes que no hay exilio para él porque la lengua es su patria, de la que nadie puede desterrarlo.

"Si soy nicaragüense, lo soy a la manera de quien no puede ser de otra forma, y no hay exilio posible porque la lengua me libera: es una lengua sin fronteras, que nadie puede quitarme y desterrarme", indicó al inicio del IX Congreso de la Lengua Española, que se celebra desde hoy en la ciudad española de Cádiz (suroeste).

Ramírez es una las más de 300 personas a las que el gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, ha retirado la nacionalidad por "traición a la patria".

El literato, que recordó al recientemente fallecido escritor chileno Jorge Edwards, explicó que, en su país, siempre han estado "huyendo de terremotos, pestes y tiranos".

"El tirano que envejece en su cama es siempre el mismo: desvaría en sus arbitrariedades, impone el silencio, condena al destierro... Las armas han cobrado siempre su precio a las letras que pugnan por la libertad. El poder, cuando quiere ser absoluto, mal disimula su inquina contra la imaginación", recalcó.

El autor, que fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, con Ortega de presidente, destacó cómo las tiranías castigan a las novelas. "Y quienes las escriben deben de pagar con el destierro", comentó, ante el "delirio de las arbitrariedades de los tiranos".

Pero, recordó, la suya es una lengua sin fronteras: "Una lengua que nadie puede quitarme y de la que nadie puede desterrarme, la lengua que es mi patria".