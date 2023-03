10:09 a.m.

Los restos del párroco están siendo velados en la parroquia San Marcos Evangelista la cual dirigía en ese municipio caraceño

Monseñor Francisco Campos, párroco de la iglesia San Marcos Evangelista de San Marcos, Carazo, falleció este 27 de marzo en horas de la noche en ese municipio por causas naturales. Sus restos están siendo velados en la parroquia que dirigía.

“La arquidiócesis de Managua comunica el sensible fallecimiento esta noche de monseñor Francisco Antonio Campos Trejos, párroco de la parroquia San Marcos Evangelista en el municipio de San Marcos, Zona Pastoral Carazo”, cita el comunicado oficial.

Añade la nota que “Su eminencia cardenal Leonel José Brenes, arzobispo de Managua y el Clero Arquidiocesano envían sus condolencias a la familia Campos Trejos y a los feligreses de la parroquia San Marcos Evangelista. Unidos en oración”.

La nota concluye deseando descanso en la paz del Señor al párroco Francisco Campos.

Por su parte, la parroquia Nuestra Señora de las Américas compartió una nota de duelo con la noticia del deceso de monseñor Francisco Campos ha pasado a la presencia del Señor y solicitó “tenerlo presente en sus oraciones en este tiempo Cuaresma próximo a la Semana Santa. Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua”.

Iglesia perseguida

Desde el 2018 a la fecha, Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica en donde religiosos han sido perseguidos, expulsados y uno de sus jerarcas, Rolando José Álvarez está bajo prisión.

Fue el 10 de febrero pasado que Álvarez, de 56 años, fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión, despojado de su nacionalidad, y suspendidos sus derechos ciudadanos de por vida, por delitos considerados "traición a la patria".

La condena contra el alto jerarca fue dictada un día después de que rechazase subirse a un avión que lo iba a llevar, junto con otros 222 excarcelados políticos nicaragüenses, hacia Estados Unidos, lo que provocó la indignación del presidente Ortega, quien lo calificó de "soberbio", "desquiciado" y "energúmeno".



Un día después del discurso de Ortega, y pese a que el juicio estaba programado para el 15 de febrero, una jueza nicaragüense declaró al religioso traidor a la patria y autor de cuatro delitos en perjuicio de la sociedad y el Estado de Nicaragua.



El papa Francisco calificó como una "dictadura grosera" al Ejecutivo de Ortega, un mes después de la condena del obispo Álvarez, según una entrevista publicada el 10 de marzo pasado.

"Con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige (Ortega). Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio", aseveró Francisco al portal argentino Infobae desde su residencia de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, con motivo del décimo aniversario de su papado.



El Gobierno de Ortega informó dos días después de "que entre el Estado Vaticano y la República de Nicaragua se ha planteado una suspensión de las relaciones diplomáticas", luego de esas declaraciones del papa Francisco.