“Me acusaron de que yo había organizado al pueblo contra el gobierno”, dice sacerdote panameño expulsado a Honduras

El sacerdote panameño Donaciano Alarcón, quien este lunes santo fue expulsado de Nicaragua por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, brindó una entrevista al medio radial RPC de Panamá, en donde reveló los detalles de su salida del país.

El cura Donaciano Alarcón aclaró que en ningún momento fue golpeado por los agentes policiales en Nicaragua y que contrario a ello, fueron amables y respetuosos.

“Yo estoy bien, gracias a Dios porque al cruzar la frontera de Nicaragua a Honduras, me encontré con muchos ángeles, con montones (…) la Policía en realidad no se portó mal, fueron educados y me ofrecieron hasta comida”, contó el cura al medio panameño.

El padre Donaciano, quien tenía año y medio de prestar servicios pastorales en la diócesis de Estelí, Nicaragua, dijo que fue interceptado por agentes policiales que lo esperaban al salir de la misa crismal celebrada en la catedral de Estelí.

Cuando el cura se dirigía a un almuerzo en compañía de otras personas, en la carretera lo interceptó una patrulla. “Me llevaron a la frontera, me dijeron ´usted no puede entrar más aquí´, yo les pregunté por mi pasaporte y me dijeron ´ahora se lo damos, espérelo en el otro lado´(en Honduras)”, recordó el sacerdote.

El cura aclaró que su expulsión no fue por realizar una procesión el Domingo de Ramos afuera del en las afueras del templo, sino más bien por mencionar en las oraciones a Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí.

“Corrijo, no fue por una procesión, puede ser que en algún momento yo haya sido un poco imprudente en las misas, que haya pedido por Monseñor Rolando Álvarez que es mi obispo. Eso de la procesión es mentira, porque yo no hice procesión el domingo en ningún lugar”, dijo el religioso. De igual manera aclaró que al momento de su expulsión, portaba zapatos.

“Eso es mentira que yo estaba descalzo, porque yo venía de la misa, yo estaba elegante porque a los panameños nos gusta andar elegante, sobre todo a los coloneses. Yo andaba guapetón, nada de que estaba descalzo, ni nada de eso”, dijo en tono de bromas el sacerdote.

Acusado de organizar al pueblo

Donaciano Alarcón también aclaró que nunca dirigió comentarios específicos contra algún partido político o grupo social.

Sobre la expulsión dijo que “puede ser por comentarios indirectos, porque nunca eran comentarios directos a ningún partido ni a ningún grupo x, si el evangelio hablaba de la justicia, yo tocaba el tema de la justicia porque son temas como muy sensibles en la actualidad de cómo se encuentra el país, eso fue lo que pudo haber molestado”, señaló.

Pese a no cuestionar el poder, el cura fue acusado por supuestamente organizar al pueblo en contra del Gobierno.

“Me acusaron de que yo había organizado al pueblo contra el gobierno”, afirmó.

El sacerdote de 49 años de edad, prestaba servicios pastorales en San José de Cusmapa, en la Diócesis de Estelí, Nicaragua y actualmente se encuentra en San Marcos de Colón, en Honduras.