9:26 a.m.

Las tres personas que perdieron la vida ahogadas eran jóvenes y sus cuerpos fueron entregados a sus familiares

Este domingo, 9 de abril, cuando la mayoría de veraneantes disfrutaba del último día de vacaciones, una niña de trece años, un joven de 28 y un adolescente de 17 años perdieron la vida ahogados en diversos puntos del país.

El primer deceso del día se reportó en horas de la mañana del domingo, cuando la policía se dirigió a Santa Teresa, Carazo, específicamente en la comarca Santa Cruz, donde en un sumidero apareció flotando el cuerpo del adolescente Elvin Orozco Arias, de tan solo 17 años.

Según el reporte de la oficialista Radio Ya, el muchacho fue visto por algunos pobladores en estado de ebriedad y suponen que quiso tomar un atajo para llegar más rápido a su casa, por lo que ingresó en un trapiche, donde estaba el sumidero lleno de agua.

Asimismo, vecinos comentaron que el muchacho no se percató de que el sumidero no tenía tapa y se precipitó en él. Se conoció que el trapiche es propiedad de don César Vanegas, pero no se especificó la profundidad del sumidero en el que perdió la vida el jovencito.

Una niña de 13 años

Asimismo, en horas de la tarde, la niña de 13 años, cuyos apellidos son Vanegas Barillas, perdió la vida en un abrir y cerrar de ojos, mientras disfrutaba de las aguas de la Laguna de Apoyo.

La menor llegó hasta el sitio turístico en un paseo junto a su familia y se instalaron en el sector llamado Los Ranchos. En horas de la tarde, la muchachita se metió al agua, según reportes a 60 metros del límite de costa y no salió con vida.

Al conocer la tragedia, rescatistas de la Cruz Roja ingresaron a las aguas y recuperaron el cuerpo, para entregárselo a su adolorida madre. La familia es originaria de Masaya.

Finalmente, se conoció que el joven Carlos Alberto Mejía Pérez, de 28 años, perdió la vida cuando se bañaba en el río Mozonte, en el sector de barrio Sandino, en Ocotal.

El joven vivía precisamente en ese barrio y los bomberos se dieron a la tarea de recuperar su cuerpo del cuerpo de agua, para que fuera sepultado por su familia.