Fiestas de San Marcos serán sin procesiones ni tope en Carazo

Como noticia preliminar etiquetaron el hecho de que el tope de San Marcos será en el atrio de la iglesia y que las celebraciones posteriores se realizarán dentro del templo. La iglesia pidió participar con fervor

Este mes de abril, la ciudad de San Marcos celebra a su santo patrono, el evangelista del mismo nombre. Sin embargo, las celebraciones serán “extraordinarias”, puesto que no habrá el multitudinario tope ni procesiones, según adelantaron en redes sociales.

En la página de Facebook San Marcos Evangelista de San Marcos, Carazo, publicaron que pronto darán a conocer el programa “extraordinario” de las fiestas en este 2023.

“Se informa a los devotos de nuestro Santo Patrono San Marcos que el ‘Tope de los Santos’' y actividades se realizarán en el atrio e interior de la parroquia, estaremos dando a conocer el programa ‘extraordinario’ en los próximos días”, escribieron en la red social Facebook, un mensaje que fue replicado por páginas de los otros municipios de Carazo, dando por hecho de que no habrá tope.

Asimismo, señalaron que los devotos vivan “estas fiestas patronales con un fervor de mayor intensidad y religiosidad, paguemos nuestras promesas de la misma manera, repartiendo alimentos en el templo, ofreciendo a San Marcos lo prometido ¡Que nada apague nuestro fervor de fieles devotos!”.

Están de luto

El tope es una actividad masiva en la que los católicos del departamento de Carazo se reúnen para celebrar al santo homenajeado, según sea el mes, pues en enero es San Sebastián, que tuvo sus fiestas de manera normal, ahora es el turno de San Marcos y en julio de Santiago.

En redes sociales, muchos devotos están en contra de que las celebraciones sean en el atrio y dentro del templo, por lo que piden que la alcaldía también mande a quitar la barrera de toros y los chinamos.

“Así deben prohibir la barrera, no decís que están de luto. Que se haga normal el tope”, escribió una usuaria, mientras que otra replicó: “que no hagan elección de reina entonces”.

“Solo el tope está prohibido, por los que ya sabemos todos. La hípica y las fiestas en las que sacarán provecho esos mismos que lo están prohibiendo se dará para beneficio de ellos”, argumentó otra devota.

Sin embargo, otras personas respaldan la decisión de hacer festejos más sobrios, por el reciente fallecimiento de monseñor Francisco Campos, y algunos devotos dijeron que para la fecha del tope el sacerdote no tendrá ni 40 días de fallecido.

Además, no se puede dejar a un lado el hecho de que en Nicaragua durante la Semana Santa el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no permitió la realización de ningún tipo de procesiones en las calles, por lo cual no es extraño que San Marcos siga la misma línea.