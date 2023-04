Rosario Murillo amenaza: “Nunca más se alterará la paz y es palabra de Dios”

A pocas horas de cumplirse el quinto aniversario de la lucha de Abril de 2018, Rosario Murillo amenazó a los nicaragüenses con más represión en caso de que vuelvan a protestar contra su régimen

La sancionada Rosario Murillo, quien usurpa la vicepresidencia de Nicaragua amenazó a los nicaragüenses con más represión en caso que vuelvan a protestar contra su régimen. Las declaraciones de Murillo llegan 24 horas después que los diputados sandinistas declararon el 19 de Abril como Día Nacional de la Paz.

“Vivir con amor, sabernos relacionar con amor, saber convivir y saber compartir. Nunca más, nunca más la alteración de la paz y nunca más esa noche de crímenes terrible que nos quiso imponer el servilismo a los imperios, la ambición, la codicia, la discordia. Nunca más, aquí, como hemos dicho tantas veces, reina Jesús por siempre”, dijo Rosario Murillo minutos después que arremetió contra la Iglesia Católica.

“Nunca más se alterará la paz, y es palabra de Dios, eso nos dice todos los días y a nosotros nos toca, a nosotros su pueblo, resguardarla y defenderla en todas circunstancias”, agregó la vicepresidenta y primera dama.

Con la fe para reprimir

Durante su intervención, Rosario Murillo, trató de venderse como una mujer temerosa de Dios al mismo tiempo que atacaba a la Iglesia Católica, afirmando que defenderán la paz en el país.

Lea: Nicaragüenses en el exilio se unen en la “Marcha de las Cruces” y “Abril es Patria”

“Somos un pueblo de paz y si nos provoca, si alteran la paz, si pretende someternos, dominarnos, ahí estamos, con la fe en alto, cuando decimos fe, es alma, es espíritu, es eso que tenemos cada uno de nosotros dentro y que no pueden representarse con símbolos que adulteran la espiritualidad”, dijo Murillo.

“No es la espada, no es una cruz manoseada, adulterada, no, la cruz de Cristo es otra cosa, por eso nosotros decimos que somos cristianos, que somos socialistas, que somos solidarios porque creemos en el mensaje redentor y en la práctica justa, solidaria, fraterna del cristianismo verdadero que no manipula, que no utiliza para precisamente apagar almas la cruz, no es esa la cruz, la cruz de Cristo, es la redención, es la salvación, es el amor, es la justicia, es la verdad, es la paz, así que estamos contento de iniciar esta semana con la declaratoria de héroes indígenas de nuestras luchas antiimperialistas de nuestros ancestros”, continuó Rosario Murillo.

Lea más: Diputados sandinistas declaran "Día de la Paz" el 19 de abril en Nicaragua

“Siempre más allá, con (Rubén) Darío, con Sandino, con Nicarao, con Diriangén (..) siempre confiando en el Padre, en el hijo y en el Espíritu Santo que guían nuestras vidas”, finalizó Rosario Murillo.