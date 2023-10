Nicaragüense claman justicia en quinto aniversario de la "masacre del Día de las Madres"

Familiares de las víctimas de la crisis que vive Nicaragua desde 2018, así como grupos de opositores en el exilio, clamaron este martes justicia por los fallecidos en la denominada "masacre del Día de las Madres", una marcha opositora que terminó con ataques armados que dejaron quince muertos.

En Barcelona, España, fue abierto al público el Museo de la Memoria contra la Impunidad en Nicaragua en la que lanzaron, además, la campaña "#5AñosDemandandoJusticia".

La exposición, según sus organizadores, busca crear incidencias para abrir "procesos judiciales contra los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua".

También invitar "a activar todos los mecanismos que dispone el derecho internacional de los derechos humanos para contrarrestar la impunidad promovida por el régimen Ortega-Murillo".

La muestra, que se exhibe a partir de este martes en el centro cívico Torre Llobeta y estará abierta hasta el 3 de junio próximo, y es organizada por la Asociación Madres de Abril, el Museo de la Memoria contra la Impunidad y el grupo de Feministas Autoconvocadas por Nicaragua en Cataluña.

Jóvenes dicen que lucharán hasta el final

En Costa Rica grupos juveniles opositores a Ortega demandaron justicia por las víctimas en Nicaragua y prometieron que lucharán "hasta el final".

"En este quinto aniversario de la masacre del Día de las Madres, recordamos con reverencia y profundo respeto a las madres de abril, incansables defensoras de justicia por sus hijos asesinados bajo la dictadura de Ortega", señaló el grupo de organizaciones juveniles en una declaración.

El grupo, entre ellos la Alianza Universitaria Nicaragüense, indicó que "la demanda de estas madres por la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición, no solo es un llamado al corazón de Nicaragua, sino un grito resonante a la conciencia del mundo".

"Esta demanda constituye el pilar fundamental de nuestra lucha por la democracia y la libertad (...) La justicia es la esencia de nuestra lucha, el compás que guía nuestra marcha hacia una Nicaragua libre", destacaron los juveniles, que reafirmaron que "no olvidamos. No perdonamos. No nos rendimos".

Crímenes siguen en la impunidad

La defensora de derechos humanos Yonarqui Martínez dijo en un escrito que "el 30 de mayo de 2018 es inolvidable, no hay que celebrar, pero sí mucho por exigir: libertad, verdad, justicia, reparación y no repetición", y observó que "ya son cinco años desde esa injusta y criminal orden de asesinar a ciudadanos nicaragüenses, cobijando a todo el país con una mancha de sangre de inocentes".

Por su lado, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más advirtió que esos "crímenes de lesa humanidad permanecen (aún) en la impunidad", por lo que demandó justicia por los más de 355 muertos que dejaron las manifestaciones antigubernamentales de hace 5 años.

"Este 30 de mayo se conmemoran cinco años de la masacre del Día de las Madres, cuando el régimen Ortega Murillo a través de la Policía Nacional y las fuerzas paramilitares dispararon contra las personas que participaban en la marcha cívica liderada por las madres de abril que, como en ese momento, hoy siguen exigiendo justicia", anotó.

El 30 de mayo de 2018, fecha que en Nicaragua se celebra el Día de la Madre Nicaragüense, una multitudinaria marcha opositora en Managua terminó bañada de sangre, justo después de que el presidente Daniel Ortega sentenciara en un discurso ante sus seguidores que "Nicaragua nos pertenece a todos y aquí nos quedamos todos".

Ese día, 15 nicaragüenses perdieron sus vidas en Managua y otros 199 resultaron heridos, según cifras del Gobierno nicaragüense, y desde entonces la oposición, que calificó ese hecho de "masacre", lo rememora con vigilias, acudiendo a misas o con mensajes demandando justicia.