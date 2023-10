Cardenal Brenes tilda de "especulaciones" liberación de Monseñor Álvarez

El cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes aseguró que la liberación de Monseñor Rolando Álvarez es una “especulación”, al mismo tiempo, que afirmó que el obispo continúa preso en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como “La Modelo” en Tipitapa, Managua.

En breves declaraciones al periodista Marcos Medina de Radio Corporación, Brenes aseguró que la excarcelación del obispo Álvarez es una “especulación”.

“Tú has dicho la palabra especulación”, dijo Brenes.

El reportero preguntó si el obispo Álvarez estaba en manos de la Conferencia Episcopal “no, es una especulación”, continuó.

Agrega “Él está ahí mismo en Tipitapa”.

También informó que no ha hablado con Monseñor Rolando Álvarez pero que su familia sí.

Respecto a los otros sacerdotes que supuestamente serían liberados, el Cardenal dijo “Yo te digo lo mismo, el Santo Padre a veces dice que se lanzan noticias sin confirmarlas, desgraciadamente es lo que ha pasado ahorita con muchos periodistas ve, que han sacado noticias sin confirmarlas y más bien crean un alboroto”.

El periodista resaltó que ACI Prensa del Vaticano reportó la liberación del obispo, a lo que Brenes respondió “se equivocaron, se equivocaron”.

Otro reportero preguntó ¿el Obispo no está libre?, “no, nada” dijo Brenes, quien explicó que la última vez que habló con Monseñor Rolando Álvarez fue antes que salieran el grupo de los 222 hacía los Estados Unidos “no lo he visto, me dicen que está bastante bien de salud porque él no era enfermo, él no era ni hipertenso, ni tenía azúcar, ni la presión, era un hombre que tenía muy buena salud, según me dicen”.

En este sentido, el cardenal nicaragüense descartó la liberación del religiosos “Pura especulación y ojalá que los medios sean más serios (...)sigamos orando, orando por la Iglesia para que sigamos evangelizando”.

Sobre que le pediría al régimen "no, creo que las decisiones se toman y en eso yo no tengo".

Excarcelación o no

Este miércoles circuló la información que Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, fue sacado del Sistema Penitenciario Nacional, la prisión de máxima seguridad del país, donde se encontraba recluido desde el 9 de febrero pasado tras negarse a ser expulsado a Estados Unidos, y está bajo resguardo del Episcopado, dijo la fuente.

Su excarcelación, según la fuente, se dio gracias a negociaciones entre el Gobierno nicaragüense, el Vaticano y el Episcopado, que ahora discuten el destino del alto jerarca.

En las conversaciones está la posibilidad de que el obispo Álvarez sea enviado a Roma o al exilio, o sea devuelto a prisión en caso de negarse, indicó.

"Monseñor Rolando Álvarez no quiere salir de Nicaragua. Quiere ser libre, sin condiciones, en su país", escribió en su red social el obispo hondureño José Antonio Canales, quien ha dado seguimiento a la situación de su colega.