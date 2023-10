El empresario nicaragüense Milton Arcia habría sido desalojado de sus oficinas que funcionaban brindando servicio de transporte a la población que se moviliza utilizando el servicio de ferris desde el puerto de San Jorge hasta la isla de Ometepe.

Este 6 de julio se conoció que oficiales de la policía en conjunto con trabajadores de la Empresa Portuaria Nacional (EPN) se presentaron a las instalaciones de Arcia para desalojar y desmantelar las oficinas en el Puerto de Moyogalpa, Ometepe.

Según el rotativo digital La Prensa, el desalojo se dio a eso de las 7:30 de la mañana cuando agentes oficiales del régimen se presentaron al local donde se encontraban 7 trabajadores del área administrativa del empresario nicaragüense.

En marzo pasado, se conoció que el régimen de Daniel Ortega habría intervenido dos propiedades del empresario Milton Arcia sin notificación previa a través de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las propiedades se ubican en el Puerto de Moyogalpa de la Isla de Ometepe y otra en al Astillero El Diamante en Granada, esta última ya había sido tomada ilegalmente.

Sin embargo, en la propiedad de Moyogalpa los empleados del empresario habían quedado operando en una bodega hasta el día de ayer.

Pese a que el empresario Milton Arcia se presentó ante la PGR con documentos legales para validar que ambas propiedades le pertenecen, no obstante, los mismos fueron rechazados ya que la Empresa Portuaria Nacional (EPN) desde el martes 28 de marzo tomó el control del puerto y realiza cobro de parqueos.

Pide intervención a Ortega

Tras ser confiscado Milton Arcia brindó declaraciones a Fuentes Confiables agregando que pedirá la intervención de Daniel Ortega para que abogue por su caso y confirmó que acudirá hasta las instancias correspondientes para agotar las vías legales a su justo reclamo.

“Comandante Ortega que ponga las cartas en el asunto (...) funcionarios como este tipo, hacen mucho daño con sus actuaciones a usted como gobierno y a Nicaragua, esta situación es engorrosa, nosotros vendiendo de bajo de un palo a turistas internacionales", externó el afectado.

Arcia recordó al medio antes citado que tiene contratos vigentes, pero los mismos han sido ignorados.

"Está vivo el contrato, en el 2014 me sacan del malecón, me sacan de la isla del amor, me meten a 30 trabajadores presos (...) Hernán Estrada Y Fidel Moreno me dan la escritura, me dan el terreno de Moyogalpa en pago por la indemnización y luego me dicen que es del estado (...) el 27 de marzo llegaron con un documento que los dos terrenos eran del estado de Nicaragua, que me presentara, fui con los documentos y nada", expresó.

Al mismo tiempo aseguró haberse sido “avasallado y humillado”, pese a que ha tratado de llegar a un entendimiento con las autoridades del gobierno en los últimos cuatro meses. Todos los esfuerzos no han tenido éxito.

De acuerdo con este empresario, las pérdidas por el valor de las propiedades ascienden a 17 millones de dólares, adicional a un ferri recientemente adquirido por la suma de 8 millones.

Reconoce que está dispuesto a que se le confisquen los cuatro barcos que están bajo su poder siempre y cuando sea indemnizado, sin embargo, manifestó inconformidad por la manera en que se han dado las acciones de persecución en su contra.