La mujer de 88 años demostró que su edad no es impedimento para vivir emociones de altura. Por fortuna su edad y su condición física se lo permiten

Doña Migdalia Moreno, de 88 años, no es la típica “abuelita” resignada a recordar sus mejores años desde su silla mecedora. A punto de cumplir sus nueve décadas de vida, aún se permite emociones fuertes.

Moreno, se convirtió en la usuaria de mayor edad en atravesar en canopy el Mirador de Catarina, en Masaya. Una plataforma de kilómetro y medio de recorrido, que alcanza una altura máxima de 300 metros y desde el cual se obtiene el mejor panorama aéreo de la laguna y sus alrededores.

Migdalia, narró al canal de Youtube Conectate, que veía emocionada a las personas sostenidas por los cables, hasta que se decidió a vivir la experiencia.

“Y me fui a montar. Subí un poco de gradas allá arriba y me pusieron los arneses y me fui con el guía. Estaba contenta y alegre porque era mi primera vez”, comentó la mujer que causó la admiración de quienes vieron la proeza con sus propios ojos y de internautas que viralizaron las fotos en redes sociales.

El canopy admite usuarios desde los seis años de edad hasta personas mayores que no sean hipertensas, ni hayan sufrido fracturas. El personal de la atracción turística valoró la entereza de Migdalia y su buen estado físico.

“Yo soy valiente. Yo tengo en mi mente y en en mi corazón una edad de 20 años. Las canas solo están en la cabeza. Estoy ágil, aún lavo mi ropa , cocino y demás”, compartió doña Migdalia a periodistas que la consultaron después de su hazaña.

La octogenaria instó a la juventud a no tener miedo “eso es lindo. Volar como una paloma”, dijo Migdalia Moreno.