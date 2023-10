Cardenal Brenes: "Se necesita sencillez, humildad, no en el espectáculo, para captar presencia del Señor"

Cuando la Iglesia Católica no era perseguida por el régimen de Daniel Ortega, la imagen recorría en línea recta las calles principales de Managua desde el Colegio Teresiano hasta Catedral. Este domingo la procesión recorrió lentamente solo los alrededores del templo

Decenas de fieles católicos acompañaron la solemne procesión en honor a la imagen de la Sangre de Cristo en los alrededores de la Catedral de Managua.

La imagen, calcinada desde el ataque del pasado 31 de julio de 2020, cumple 385 años de formar parte de las reliquias de la catedral y es una de las más veneradas por el pueblo católico.

El sacerdote Said Ruiz Fajardo, rector de Catedral de Managua, encabezó la procesión y se refirió a esta devoción “Venerar la Sangre de Cristo es ser conscientes del infinito amor que Dios ha tenido por nosotros. Basta y sobra el testimonio de amor inmenso y al ver la imagen nos llenamos de fe y esperanza”, comentó el religioso.

Aminta Pérez es una promesante de 70 años originaria de Managua. Su abuelita la llevó a la procesión desde que tenía 10 años y ahora hace el recorrido con su hija y nieta “Antes venían más familiares pero ya no están en Nicaragua. Yo siento una gran devoción por la Sangre de Cristo”, dijo Pérez.

Jackson Rojas es un joven promesante y asegura que la Sangre de Cristo lo sanó de una peligrosa enfermedad “de pequeño me diagnosticaron una enfermedad que me podía provocar convulsiones y dejarme en estado vegetal. El Viernes Santo de 2015 le pedí a la Sangre de Cristo que me sanara y en octubre de ese mismo año mis exámenes médicos salieron bien”, relató Rojas, quien llegó a la actividad acompañado de sus amigos y paga el favor recibido regalando estampas de la imagen.

“Reparto estampas para propagar la devoción a la Sangre de Cristo y para que recordemos que tenemos un Dios que nos escucha siempre”, declaró Jackson.

Las historias son muchas y la devoción no acaba. Una joven mujer recorre la procesión con los ojos vendados y es guiada por su suegra. Hace cinco años la joven perdía su visión de forma progresiva y le practicaron un trasplante de córnea en una exitosa cirugía “para Dios no hay nada imposible mientras haya fe”, compartió la suegra.

Brenes: “La soberbia nos impide reconocer la grandeza de Dios”

Antes de la procesión, el Cardenal Leopoldo Brenes ofició la Solemne Homilía en honor a la Sangre de Cristo, donde se refirió a la sencillez de la oración “Esa oración pequeña que se hace desde lo profundo del corazón llega al buen Dios”, dijo Brenes.

El religioso aseguró que Dios debe reconocerse en la sencillez y no en el espectáculo “Muchas veces nos consideramos sabios e inteligentes, entonces caemos en una actitud de soberbia, de prepotencia, que nos impide reconocer la grandeza y la presencia de nuestro buen Dios en las cosas más pequeñas y sencillas”, manifestó el jerarca católico.

“El señor se ha manifestado y revelado en nosotros, pero se necesita sencillez y humildad para reconocerlo no en el espectáculo, no en aquello que nos deslumbra”, sostuvo Brenes.