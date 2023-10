Periodista y desterrado político Miguel Mora se reencuentra con su esposa e hijo en EEUU

Después de casi 5 meses de haber sido excarcelado y desterrado hacia Estados Unidos, el periodista Miguel Mora Barberana, fundador de 100% Noticias, se reencontró con su esposa Verónica Chávez y su hijo Miguelito Mora, quien tiene una discapacidad motora.

La periodista Veronica Chávez y su hijo, abordaron un vuelo desde Managua hacia Estados Unidos a las 11:40 de la mañana, finalmente la larga espera terminó a las 11:30 pm del lunes, cuando arribaron al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington donde el periodista y exdirector de 100%Noticias, Miguel Mora los esperaba.

En redes sociales, la familia Mora Chávez compartió fotografías y videos del reencuentro, en el que se observa que tras un caluroso abrazo, Miguel pregunta a su hijo ¿cómo estás?.

Miguelito aseguró que tuvo un viaje feliz, que lo trataron bien en el vuelo, al mismo tiempo, que le dijo a su padre: “Te amo”.

Esta es la primera vez que la familia podrá disfrutar la libertad de estar juntos debido a que cuando Miguel Mora fue excarcelado la primera vez sufrió asedio en su vivienda permanentemente, lo encarcelaron dos veces y se robaron el canal 100% Noticias.

“Bendito sea el nombre de Jehová de los Ejércitos que honra y tiene misericordia de sus hijos. Bienvenidos; mi bella esposa, mi Vero y mi bebé, mi héroe Miguelito, a una nueva etapa de nuestras vidas”, escribió Mora en Twitter acompañado del video del reencuentro.

Agrega “Hoy cumplo dos años de la noche en la que la policía sandinista me secuestró mi hogar, desde entonces no he estado un día completo con mi familia. Doy gracias a Dios por esta noche en la que parte de mi familia aterriza en donde hoy me toca el destierro y exilio forzado”.

En breves declaraciones, Verónica Chávez, aseguró a 100% Noticias que Miguelito, se portó bien en todo el vuelo.

“Las oraciones de Dios fueron escuchadas, todos sabemos que miguelito, es un niño con discapacidad, mi temor era que le pasara alguna crisis en el avión. Él iba de lo más feliz, tranquilo en el avión, saludando a todos los que entraban y les preguntaba su nombre” relató Verónica.

Y lo que también le sorprendió es que se mostró siempre sociable con todos los pasajeros que pasaban por su asiento.

“Yo le agarraba la mano a él y me decía “no tengas miedo mamá, nada pasa, solo es un avión, y yo orando y él de lo más tranquilo. Él disfrutó su experiencia, y todo el tiempo me preguntaba ¿dónde está papá?”.

Como hubo una conexión en Miami, “él preguntaba dónde está papá y él ya quería ver a su papá”.

Bendito sea el nombre de Jehova de los Ejércitos que honra y tiene misericordia de sus hijos.



Bienvenidos; mi esposa bella, mi Vero y mi bebé, mi héroe Miguelito, a una nueva etapa de nuestras vidas. pic.twitter.com/VDW0TYKrVz — Miguel Mora (@MoraMiguel100) July 11, 2023

El pasado 21 de diciembre del 2018, el ex director de 100%Noticias, Miguel Mora y la Jefa de Prensa Lucia Pineda Ubau fueron detenidos arbitrariamente por 6 meses, posteriormente fueron liberados en junio de 2019 bajo una supuesta “Ley de Amnistía” a los presos políticos del régimen de Daniel Ortega.

A pesar de haber sido excarcelado en 2019, la familia Mora Chávez sufrió asedio policial en su vivienda hasta que fue recapturado en junio de 2021, luego de que anunció su interés en ser candidato a la Presidencia en las elecciones de noviembre 2021, mismas en las que Ortega se asignó otra vez la presidencia con sus adversarios en prisión o en el exilio.

Durante el año y medio que Mora estuvo preso, el régimen limitó y restringió las visitas familiares, a tal punto que el periodista tuvo que recurrir a una huelga de hambre por 60 días, para que autorizaran la visita de su hijo Miguelito Mora, quien tiene discapacidad motora, y quien no había podido ver a su papá, en más de un año.

La justicia sandinista condenó a Miguel Mora a 13 años de prisión por el supuesto delito de “menoscabo a la integridad nacional”, hasta que fue desterrado el pasado 9 febrero del 2023 a Estados Unidos.

En redes sociales, excarcelados políticos y seguidores de Mora expresaron su alegría y emoción por este tan esperado reencuentro.