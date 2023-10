Temor: visto y oído en veneración de la Sangre de Cristo en Nicaragua

Los católicos devotos de la Sangre de Cristo acudieron a la procesión que se celebró este domingo en Catedral de Managua para conmemorar los 385 años de que la imagen tallada en madera policromada llegó a Nicaragua.

Por segundo año consecutivo, en lugar de la imagen tallada en madera, procesionó un cuadro, pero a pesar de que la imagen fue destruida en un incendio ocasionado por un aparente explosivo que fue lanzado por un sujeto desconocido, la fe de los católicos se mantiene intacta.

Los fieles que llegaron, realizaron sus actos de piedad de forma silenciosa y evitaron referirse públicamente sobre la actual situación que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, tras los ataques que sufre de parte de la dictadura de Daniel Ortega.

-“¿Qué sabe usted sobre Monseñor Rolando Álvarez?”

“Nada, dicen que está flaquito, pero prefiero no opinar sobre eso, mejor sigamos orando para que Dios nos libere y sea él quien proteja a su iglesia”, dijo en voz baja a 100% NOTICIAS una señora que acudió a pagar promesas.

La señora de más de 70 años de edad, teme por que más sacerdotes sean encarcelados.

“Es triste todo lo que estamos pasando, solo Dios sabe el porqué pasan estas cosas”, agrega la señora mientras rompe en llantos al ver el calcinado rostro de Jesús que se desprendió durante el incendio del mediodía del 31 de julio de 2020.

“No sé nada”

Otra señora que acudió a la procesión que se realizó en los predios de Catedral, al ser consultada sobre Monseñor Rolando Álvarez, dijo desconocer su situación actual. El Obispo de Matagalpa lleva nueve meses encarcelado y de ellos, cinco en el Sistema Penitenciario Nacional, encerrado en una celda de castigo, conocida como “El Infiernillo”.

“Sobre Monseñor Álvarez no sé nada, prefiero no opinar sobre algo que no sé, desconozco qué le pasó”, señala otra señora en voz baja, mientras voltea a ver a los lados para percatarse quien la puede estar viendo y escuchando.

-“¿No ha escuchado nada, dicen que estaban negociando su liberación?”, no sé, no supe de ello, ni cuenta me daba, señala mientras camina para evitar dar declaraciones.

A medida que la procesión avanzaba, por la parte trasera del templo magno de Managua, otra señora caminaba de espaldas al pueblo, con los ojos vendados y con la mirada puesta hacia el rostro calcinado.

“- ¿Buenos días señora, qué piensa usted de la actual situación que atraviesa la Iglesia Católica en Nicaragua?”.

“No puedo opinar sobre ello, invito a los nicaragüenses que creemos en la Sangre de Cristo para que sigamos orando por nuestra Iglesia”, señala otra de las señora que respondió ser de Managua.

Temor a salir en fotografías

Diferentes equipos de comunicación de algunas parroquias de Managua, acudieron para tomar fotografías de la procesión y registrar los actos de piedad de la feligresía, quienes bajo el inclemente sol propio de la mañana caminaban a la par del cuadro, que era una fotografía ampliada de la imagen de la Sangre de Cristo.

Mientras los equipos de comunicación pretendían tomar fotografías al momento de las oraciones, los fieles bajaban la cabeza en señal de temor.

Cuando los agentes de prensa se identificaban de como equipos de parroquias, los penitentes entraban en confianza y se dejaban fotografíar, en algunos casos, hasta posaban para las fotografías.

“Ahora hay que andar con cuidado, con tantas cosas que se miran, uno nunca sabe qué puede pasar”, expresa una señora a uno de los jóvenes que la fotografiaba.

Algunos de los penitentes cargaban réplicas de la imagen calcinada, como una forma de mostrar su fe a un Cristo que ellos han calificado como misericordioso y amoroso con ellos.

Por su parte, el Padre Said Ruíz Fajardo, rector de la Catedral de Managua, señaló en entrevistas a medios católicos que el “espíritu y la fe de los creyentes se encuentra intacta”.

El religioso sostuvo que “la imagen de la Sangre de Cristo se encuentra intacta en el corazón de los creyentes”, respondió al ser consultado sobre la afluencia de fieles que asistieron a la procesión.