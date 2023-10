Cómo actuar y qué medicamentos tomar si padece dengue

07:30 AM

Ante el incremento de casos de dengue en Nicaragua, a pesar de que el Ministerio de Salud, MINSA, reporta disminución, el epidemiólogo Leonel Argüello brinda una serie de recomendaciones y especifica qué medicamentos no pueden ni deben tomarse.

En primer lugar, el especialista en epidemiología asegura que el tratamiento del dengue depende de la sintomatología que presente el paciente.

Sin embargo, en su portal “Por tu salud Nicaragua” señaló como indicativo el reposo una vez que se presentan los síntomas del dengue.

Asimismo, aconseja que el paciente se hidrate, que ingiera bastantes líquidos o suero oral, no obstante, advierte que no se tomen bebidas energizantes.

Si la persona presenta fiebre, debe administrarse una dosis correcta de Acetaminofén, asimismo, se recomienda bañarse con agua a temperatura ambiente, es decir sin calentar o sin enfriar.

Además, es recomendable, según la publicación del doctor Argüello, ponerse paños de agua en el cuello, axilas, ingle, muñecas y tobillo.

Medicamentos peligrosos

Es importante señalar que el epidemiólogo recomienda a los pacientes que no tomen Aspirinas, porque este medicamento puede favorecer las hemorragias.

Además, manifestó –siempre respecto a este medicamento– que no está indicado para niños menores de 16 años, “por su potencial peligro”.

Por otro lado, el epidemiólogo recomienda que no se tomen antibióticos, porque el dengue no es una infección, sino un virus, no obstante, esta recomendación la hace porque la mayoría de personas asocian las fiebres con infecciones y toman antibióticos.

“Esté alerta de los signos de alerta cuando baje la fiebre, para acudir inmediatamente al médico. Preste mayor atención a niños menores de 5 años y adultos de 60 años para arriba, pues son más vulnerables”, concluye el doctor Argüello.

Cabe resaltar que el epidemiólogo ha hecho un llamado a la población nicaragüense para que eliminen los criaderos del mosquito, es decir, todos los recipientes donde pueda acumularse agua, porque es la única manera de evitar los contagios.

Asimismo, ha indicado que cuando una persona tiene dengue, es importante que use mosquitero durante el día, porque es cuando el mosquito pica y extiende el contagio.